Nimitysuutiset – Leikkiset Oy

Tommi Törmänen on nimitetty Leikkiset Oy:n toimitusjohtajaksi 7.8.2023 alkaen. Hän siirtyy tehtävään Lappset Group Oy:stä palvelutoiminnan ja kehittämisen vastuutehtävistä. Kaikkiaan Tommilla on 16 vuoden vankka kokemus toimialalta sekä kansainvälisesti että Suomessa. Toimipaikkana Tommilla on Forssa.