Nimitysuutisia - huippuosaajia Assemblinille

Assemblinin Helsingin Teknisiin Palveluihin, Energia- ja elinkaaripalveluihin, Helsingin Talotekniikkaurakointiin ja Linjasaneeraus-yksikköön on nimitetty uusia huippuosaajia.

Miska Laaksonen (s.1979) on nimitetty Assemblinin Talotekniikkaurakointiin sähköosaston projektipäälliköksi. Laaksonen on aloittanut tehtävässään 1.6.2018 ja hän työskentelee Helsingin toimipisteessä. Laaksosella on melkein 20 vuoden kokemus sähköprojektien hoidosta.

Kim Kärkkäinen (s. 1976) on nimitetty Assemblinin Energia- ja elinkaaripalvelut-yksikköön projektipäälliköksi. Kärkkäinen on aloittanut tehtävässään 4.6.2018 ja hän työskentelee Helsingin toimipisteessä. Kärkkäinen opiskelee tällä hetkellä LVI-insinööriksi Ammattikorkeakoulu Metropoliassa, mutta hänellä on jo vuosien kokemus KVV työnjohtaja ja lvi-asentajan koulutuksien pohjalta työnjohtotehtävistä, sekä toiminut projektipäälikkönä lvi-linjasaneraus kohteissa

LVI-teknikko Alpo Granqvist (s. 1959) on nimitetty Assemblinin talotekniikka-yksikköön IV-tarjouslaskijaksi. Granqvist työskentelee Helsingin toimipisteessä ja hän on aloittanut tehtävässään 1.6.2018. Granqvistilla on yli 20 vuoden kokemus IV-tarjouslaskennasta ja laskentaohjelmien kehittämisestä ja ylläpidosta.

Rakennusmestari Olli Anttila (s. 1987) on nimitetty Assemblinin Linjasaneeraus-yksikköön Helsinkiin vastaavaksi mestariksi. Anttila aloitti tehtävässään 23.5.2018 ja hän on aikaisemmin työskennellyt Consti Talotekniikka Oy:ssä.

Stefan Erkkilä (s. 1975) on nimitetty LV-huoltopäälliköksi Assemblinin Helsingin Teknisiin Palveluihin. Erkkilä on aloittanut tehtävässään 2.5.2018. Erkkilän vastuu-alueina ovat Teknisten Palveluiden LV-tehtävät, kuten resursointi, hallinnointi ja projektien seuranta. Erkkilä on työskennellyt aikaisemmin Assemblinilla vuosina 2010-2015. Tämän jälkeen hän työskenteli LVIS-Hokka Oy:ssä 2015-2018.