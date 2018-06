No Pizza avasi pilottiravintolan Citycenter-kauppakeskukseen

Kotipizza Groupin kehittämän ja kansainvälisille markkinoille suunnatun No Pizza -ravintolakonseptin pilottiravintola avautui Citycenter-kauppakeskuksessa Helsingissä. No Pizza -konseptin ytimessä ovat sourdough-pohjaiset pizzat ja uudenlainen ravintolaympäristö.

Ensimmäinen No Pizza -ravintola avattiin tiistaina 19.6. Helsingin keskustassa sijaitsevan Citycenter-kauppakeskuksen toiseen kerrokseen. Tunnelmaa No Pizzassa luovat viihtyisä sisustus, räätälöity musiikki ja kansainvälinen tiimi. Iltaisin se toimii baarina.

No Pizza -konsepti rakentuu juureen tehdystä sourdough-taikinasta valmistetulle pizzapohjalle, vastuullisesti tuotetuille, korkealaatuisille raaka-aineille, selkeälle visuaaliselle ilmeelle ja rennolle digitaalisesti täydennetylle asiakaskokemukselle. Pizza paistetaan korkealämpöuunissa ja moni täytteistä lisätään paiston jälkeen asiakkaan edessä tiskillä. Ravintolan erikoisuus on hanasta saatava Provencen roséviini.

No Pizzassa maksetaan käteisen sijaan sähköisesti: parempi luonnolle, turvallisempi työntekijöille. Ravintolalla on verkkokauppa ja äppi, josta pizzat voi ostaa ja tilata etukäteen. Ravintola myy myös No Pizzan arvomaailmaa tukevia oheistuotteita, kuten No Trash -kierrätyskasseja.

Musiikkimaailma on toteutettu Soundtrack Your Brandin eli Spotifyn yrityksille suunnatun palvelun kanssa yhteistyössä ja ravintolalle on luotu kokonaan oma, brändiin ja arvomaailmaan sopiva soittolista.

”Pilottiravintola on ainoa No Pizza -liikepaikka, jonka perustamme Suomeen. No Pizza ei tule kilpailemaan Kotipizza-ketjun kanssa”, sanoo Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen.

”Helsinki on todella laadukas ja kansainvälinen ravintolakaupunki. Tämä on täydellinen paikka testata kansainvälistä ravintolakonseptia.”

Kotipizza Group suunnittelee laajentavansa No Pizzan pohjoismaiseksi ravintolaketjuksi master franchise -yhteistyön pohjalta. No Pizzan konsepti ja liiketoimintamalli on suunniteltu siten, että sen toimintaa voidaan laajentaa Pohjoismaiden jälkeen myös muille markkinoille.