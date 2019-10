Nobel-voittaja Olga Tokarczukin teoksista uusia painoksia pikavauhtia – uusi käännös ilmestyy syksyllä 2020

Vuoden 2018 Nobelin kirjallisuuspalkinnon voittajan Olga Tokarczukin suomennetuista teoksista ilmestyy vielä tänä syksynä uusia painoksia. Kirjat valmistuvat jo Helsingin Kirjamessuille.

Otava julkaisee Olga Tokarczukin teokset Päivän talo, yön talo, Alku ja muut ajat ja Vaeltajat myös sähkö- ja äänikirjoina. Kaikki suomennokset ovat Tapani Kärkkäisen.

Syksyllä 2020 ilmestyy lisäksi kokonaan uusi Tokarczuk-suomennos. Tapani Kärkkäinen kääntää Otavalle teoksen Prowadź swój pług przez kości umarłych joka on aiemmin ilmestynyt esimerkiksi englanniksi nimellä Drive Your Plow Over the Bones of the Dead.

Ruotsin akatemia palkitsi Olga Tokarczukin vuoden 2018 Nobel-palkinnolla ”kerronnallisesta mielikuvituksesta joka ensyklopedisella intohimolla esittää rajojen rikkomista elämän muotona”.

Olga Tokarczuk on syntynyt vuonna 1962 Sulechówissa Puolassa. Häntä pidetään yhtenä tärkeimmistä puolalaisista nykykirjailijoista, ja hänen teoksiaan on käännetty kaikille merkittäville kielille. Olga Tokarczuk on opiskellut psykologiaa Varsovan yliopistossa ja hän työskenteli psykologina ennen kirjailijanuraansa.

Lisätiedot: kaunokirjallisuuspäällikkö Antti Kasper puh. 050 313 2414 antti.kasper@otava.fi