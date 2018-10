Nobelin rauhanpalkinto Nadia Muradille. Viimeinen tyttö on koskettava omaelämäkerrallinen kertomus sodan, terrorismin ja seksiorjuuden rikkirepimästä nuoruudesta

Siri Kolu ja Salla Simukka kirjoittavat yhdessä trilleritrilogian 1.10.2018 09:03 | Tiedote

Kustannusosakeyhtiö Otava julkaisee toukokuussa 2019 kirjailijanimi S/S Urstin trillerin Kontakti. S/S Urstin takaa löytyvät kirjailijat Siri Kolu ja Salla Simukka, ja teos on heidän ensimmäinen yhteinen aikuistenromaaninsa. Kontakti kertoo kahdesta naisesta, joiden välinen yhteys on voimakas, väistämätön - ja tappava. Se aloittaa trilleritrilogian, jonka seuraavat osat ovat Koordinaatti ja Korona. "Yhdessä kirjoittaminen on ollut meille pitkäaikainen unelma ja on ollut huimaa päästä vihdoin toteuttamaan sitä. Yhteiskirjoittaminen on lisäksi osoittautunut vielä paljon innostavammaksi ja palkitsevammaksi projektiksi kuin olisimme osanneet edes kuvitella", Salla Simukka ja Siri Kolu iloitsevat. ”Siri Kolu ja Salla Simukka ovat sukupolvensa lahjakkaimpia ja tunnustetuimpia kirjailijoita, joiden teokset ovat valloittaneet nuoret lukijat niin Suomessa kuin maailmalla. Se, että he nyt ovat lähteneet kirjoittamaan yhdessä aikuisille lukijoille kokonaista trilleritrilogiaa, on kustantajalle un