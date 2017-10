Noin 400 Helsingin lukion opettajaa jakaa osaamistaan kehittämispäivässä 28. lokakuuta

Päivän teemana on arvioinnin uudistaminen ja monipuolistaminen sekä toisilta oppiminen ja osaamisen jakaminen. Tilaisuuteen osallistuu opettajia kaupungin kaikista 12 suomenkielisestä lukiosta, jotka ovat Alppilan lukio, Etu-Töölön lukio, Helsingin aikuislukio, Helsingin kielilukio, Helsingin kuvataidelukio, Helsingin luonnontiedelukio, Helsingin medialukio, Kallion lukio, Mäkelänrinteen lukio, Ressun lukio, Sibelius-lukio ja Vuosaaren lukio.

Asiantuntijaopettajat aktiivisesti suunnittelemassa päivän ohjelmaa

Arviointi-aiheesta tilaisuudessa alustaa tutkija ja kasvatustieteen tohtori Najat Ouakrim-Soivio. Koulujen hyviä käytänteitä esitellään posterein ja videoin. Lukioiden opettajien vetämiä työpajoja on noin 60, ja kuhunkin pajaan osallistuu 15−20 opettajaa. Tilaisuuteen osallistuu myös muutamia ulkopuolisia toimijoita sekä näytteilleasettajina että pajojen vetäjinä.

Kyseessä on veso-päivä eli opettajien virkaehtosopimuksen mukainen tilaisuus. ”Opettajat ovat toivoneet teemoiksi nimenomaan toisilta oppimista ja hyvien käytänteiden jakamista. Suunnittelu aloitettiin jo keväällä ja mukana on ollut muun muassa lukion asiantuntijaopettajia. Osallistuminen on ollut aktiivista ja pajojen vetäjiä oli helppo löytää”, kertoo lukiokoulutuksen päällikkö Mervi Willman Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta.

Uusi opetussuunnitelma jalkautuu

Lukioiden opetussuunnitelmat (ops) uudistuivat 2016. Veso-päivän keskeisenä tavoitteena onkin jalkauttaa uutta opsia lukioiden arkeen. Mervi Willmanin mukaan uusi opetussuunnitelma on lähtenyt jalkautumaan hyvin.

”Helsingin lukioissa arvioinnin uudistaminen ja monipuolistaminen on painopistealueena koko lukuvuoden, ja lukiot ovat jo hienosti lähteneet toteuttamaan näitä.”

Toisena lukuvuoden painopistealueena on uuden opetussuunnitelman ydintaidot. Ydintaitoja ovat kriittinen ajattelu, tiimityötaidot, viestintä, globaali kansalaisuus, luovuus, itseohjautuvuus ja oppimaan oppiminen.

Helsingin lukioiden opetussuunnitelma https://www.hel.fi/static/liitteet/opev/helsinki-lukiot-ops2016.pdf

Median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen

Helsingin lukioiden veso-päivä järjestetään lauantaina 28. lokakuuta klo 8.30−15.00 Alppilan lukion väliaikaisissa tiloissa, osoitteessa Mäkipellontie 19, Helsinki. Median edustajat ovat tervetulleita mukaan. Ohjelma liitteenä.

