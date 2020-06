Noin 5000 helsinkiläistä yksinyrittäjää saanut jo koronavirustilanteesta johtuvan toimintatuen

Helsingin kaupunki avasi 20. huhtikuuta haun yksinyrittäjän toimintatukeen. Yksinyrittäjien toimintatuki on 2000 euron arvoinen kertakorvaus yksinyrittäjälle koronavirustilanteesta yritystoimintaan aiheutuneisiin kustannuksiin. Nyt jo noin 5000 yrittäjää on saanut kaupungilta toimintatukea. Helsinki on siis jakanut yksinyrittäjille jo noin 10 miljoonaa euroa koronaviruksesta johtuvan pandemian aiheuttamien vahinkojen kattamiseksi.

Yksinyrittäjien korona-avustuksen tarkoituksena on saada yrittäjien toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle epidemian aikana ja sen jälkeen. Kuva: Marja Väänänen

Yksinyrittäjien korona-avustuksen tarkoituksena on saada yrittäjien toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle epidemian aikana ja sen jälkeen. Haussa oleva toimintatuki on tarkoitettu vain varsinaisesta elinkeinonharjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen ja tuki on voimassa vain epidemiasta johtuvan akuutin maksuvalmiuskriisin hoitamiseksi. ”Helsingissä on paljon yksinyrittäjiä. Suuri osa heistä toimii palvelualalla, mutta moni myös luovilla aloilla ja eri asiantuntijatehtävissä. COVID-19-epidemia on erittäin voimakkaasti vaikuttanut juuri pienten palvelualan yrittäjien toimintaan. Helsinki tarvitsee epidemian jälkeenkin yksinyrittäjiä palvelemaan helsinkiläisiä ja toimimaan suurempien yritysten alihankkijana, joten on tärkeää saada tukea kaikille niille, jotka täyttävät tuen myöntämisen ehdot”, toteaa elinkeino-osaston palvelupäällikkö Toivo Utso. Yksinyrittäjänä tukea voi hakea, jos yritystoiminnan taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet merkittävästi eli yli 30 % koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen, yrittäjätuloa on edelliseltä vuodelta vähintään 20 000 euroa ja toiminta on ollut ennen koronapandemiaa kannattavaa. Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Helsingin kaupunki pyrkii hakemusten nopeaan käsittelyyn Yksinyrittäjien toimintatuen haun nopea avaaminen ja nopea tukien maksaminen yrittäjille ovat olleet Helsingin kaupungille suuria ja tärkeitä ponnistuksia. Esimerkiksi ensimmäisenä hakupäivänä hakemuksia saapui parhaimmillaan yli 100 tunnissa. Tarve avulle on siis tänä poikkeusaikana ollut suurta. Hakemusten käsittelyavuksi siirtyi henkilöstöä eri puolilta kaupunkiorganisaatiota muun muassa kirjastoista, jotka olivat koronaepidemian vuoksi huhti-toukokuussa kiinni. Osa yhteensä 60:stä apuna olleesta hakemustenkäsittelijästä teki käsittelytyötä täyspäiväisesti, osa omien töidensä ohella. Esimerkiksi elinkeino-osaston työllisyys ja maahanmuutto -yksikön suunnittelija Mirkka Kesti-Helia siirtyi vappuviikolla osaston sisällä avuksi yksinyrittäjien koronatukiprojektiin. Hänen omassa tehtävässään työllisyydenhoidon Helsinki-lisässä työt olivat hiljentyneet sen verran, että osa-aikainen siirtyminen yksinyrittäjien tukiprojektiin oli luontevaa. ”On tuntunut hyvältä olla hyödyksi ja saada konkreettista tekemistä koronaiskun pehmittämiseksi. Varsinkin neuvontapuhelimessa tulee käsin kosketeltavan selväksi, kuinka tärkeä tuki on yrittäjille. Jatkan yksinyrittäjien tukihakemusten parissa sen aikaa kuin tarvitaan tai kunnes omat työtehtäväni vaativat taas täyttä työpanosta. Olen myös varma, että voin hyödyntää tämän hankkeen myötä saatuja haku- ja käsittelyprosessin kehitystyön tuloksia myöhemminkin”, Mirkka Kesti-Helia kertoo. Hakemisen helppous ja nopeus yllättivät hakijan iloisesti Yksinyrittäjän toimintatuen hakemisen selkeys on herättänyt kiitosta myös helsinkiläisissä yksinyrittäjissä. ”Kahdentuhannen euron yrittäjätuen hakeminen ja päätöksen nopeus toimivat hienosti. Jätin hakemuksen tiistaina ja jo perjantaina tuli myöntävä päätös, että saan tuen. Myös hakemuksen tekeminen onnistui hienosti. Kaupungilta tuli viestiä, että pari liitettä puuttui, toimitin ne ja kun kysyin, että onko nyt kaikki, ja heti vastattiin, että kyllä on. Rahatkin olivat tilillä jo seuraavalla viikolla”, vyöhyketerapiaa ja doulapalveluja tarjoavan SydänSylin Sirpa Korpiola kiittää. Yksinyrittäjien toimintatukea myöntää työ- ja elinkeinoministeriö ja sen jakamisesta yrityksille huolehtivat yritysten kotikaupungit. Vastaava toimintatuen hakeminen on voimassa myös muissa Suomen kunnissa, mutta tukea voi hakea vain siitä kunnasta, mihin yritys on rekisteröity. Helsingissä yksinyrittäjien tukea voi hakea edelleen. Tukea voi hakea takautuvasti 30.9.2020 saakka, ja korvausta voi saada ajalta 16.3. - 31.8.2020. Kuinka hakea tukea? Yksinyrittäjän toimintatukea voi Helsingissä hakea asiointi.hel.fi-palvelun kautta. Palvelusta löytyvät myös ohjeet. Asiointipalveluun pääsee osoitteesta asiointi.hel.fi/yksinyrittajantuki tai suoraan tästä linkistä. Laajemmat ohjeet tuen hakuun löytyvät täältä Newco Helsingin sivuilta. Tutustu myös kuvallisiin ohjeisiin tästä linkistä (.pdf)

