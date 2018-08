Nokan pientilatori tulee jälleen

Ravintola Nokka järjestää jo perinteeksi muodostuneen pientilatorin Helsingin Katajanokalla syyskuun ensimmäisenä lauantaina 1.9. Kaikille avoin ruokatapahtuma lopettaa kesän kunnialla ja herauttaa takuulla veden kielelle. Pientilatori on avoinna ja grilli kuumana kello 11.00 – 17.00.

Kun haussa on sesongin parhaat, kotimaiset huippu raaka-aineet, kulku kannattaa suunnata Kanavarannan henkiin herätettyyn sykkeeseen ja siellä sijaitsevaan Ravintola Nokkaan. ”Puhtaat, kotimaiset raaka-aineet ansaitsevat enemmän huomiota myös ravintoloissa”, sanoo keittiöpäällikkö Ari Ruoho. Jo kahdeksatta kertaa järjestettävässä Ravintola Nokan Pientilatori -tapahtumassa pääsee maistelemaan laadukasta kotimaista lähiruokaa ja -juomaa sekä tekemään ostoksia parinkymmenen eri tuottajan tiskiltä.

Grilli käy kuumana Nokan terassilla ja nälän yllättäessä voi nauttia mangalitzapossulla täytettyjä hodareita ja luomukasvisherkkuja. Myös jano on mukava sammuttaa merinäköalasta nauttien. Saatavilla on luomuvirvokkeita, viiniä ja olutta. Nokan puotikahvilassa toimii Nokan oma myyntipiste, josta saa myös huikopalaa sekä kahvia, teetä, erikoiskahveja ja pientä makeaa.

Nokan ideologia on alusta asti rakentunut kolmen avainasian ympärille: kotimaisuus, puhtaat raaka-aineet ja ekologisuus. ”Meille on tärkeää, että tunnemme ihmisen tuotteen takana. Sen vuoksi joka kesä järjestämämme Pientilatori-tapahtuma on tärkeä niin henkilökunnalle kuin vierailijoillekin”, kertoo ravintolapäällikkö Terhi Vitikka.

Mukana tapahtumassa mm: Ahlberg, Anjan Luontoherkku, Bosgård, Bovik, Chjoko, Feri’s Sausages, Herrakunnan Lammas, Hinkkalan Kartano, Järki särki, Jukolan Juustola, Kohonen Farm mangalitza, Kolatun Juustola Oy, KontioMehu, Laidun Hereford, Mustila Viini, NORD-T, Piipanoja, Prolocalis, Päivärinteen Ruislastu, Sallan Villiporo, Stadin Tarhaajat Ry, Svarfvars, Viiniverla, Villawool, Viltgården ja Åby Foods.

Ravintola Nokan Pientilatori järjestetään lauantaina 1.9.2018.

Ovet ovat avoinna klo 11.00 – 17.00.

Ravintola Nokka, Kanavaranta 7 F, 00160 Helsinki.