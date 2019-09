Nokia 7.2 esittelee tuotekategoriansa ensimmäisen ZEISS-optiikalla varustetun kolmoiskameran ja PureDisplay-näytön

Nokia 7.2 -älypuhelin on täydellinen yhdistelmä ajatonta muotoilua ja huipputeknologiaa tehokkaalla 48 megapikselin kolmoiskameralla ja huippuluokan HDR PureDisplay -näytöllä varustettuna.

Berliini 5.9.2019 - Nokia-puhelimia valmistava HMD Global julkisti tänään Nokia 7.2 -älypuhelimen. Se on ensimmäinen Nokia-älypuhelin, jossa on kolmoiskamera ja PureDisplay -näyttöteknologia. Suorituskykyinen 48 megapikselin kolmoiskamera hyödyntää tehokasta Quad Pixel -teknologiaa ja ZEISS-optiikkaa. Uutuuspuhelimen kuvaustoimintoihin tulee ensimmäisenä yksinomaan Nokia-älypuhelimiin kehitetyt ZEISS-bokeh-tyylit, jotka tuovat puhelimiin legendaaristen ZEISS-linsseille ominaisen korkean laadun ja sumennuksen.

Puhelimen tekoälyavusteiset toiminnot, kuten beautification-tila ja hämäräkuvaus, tarjoavat käyttäjälle entistä enemmän mahdollisuuksia luovuuteen. Nokia 7.2 jatkokehittää edeltäjiensä vahvuuksia yhdistämällä upean PureDisplay-näyttöteknologian ja aina valmiudessa olevan HDR (High Dynamic Range) -teknologian ajattoman tyylikkääseen pohjoismaiseen muotoiluun. Nokia 7.2 määrittelee uudelleen sen, mitä käyttäjät voivat odottaa tältä älypuhelinsegmentiltä.

HMD Globalin tuotejohtaja Juho Sarvikas

”Nokia 7.2 pyrkii laajentamaan suositun Nokia 7 -sarjan älypuhelinten tarjoamia mahdollisuuksia ja tuo faneille edistyksellisiä työkaluja luovuuden ilmaisemiseen. Nokia 7.2 -älypuhelimen ominaisuudet ZEISS-optiikasta, ainutlaatuisista ZEISS-bokeh-tyyleistä ja tehokkaista tekoälyä hyödyntävistä kuvausominaisuuksista upeaan PureDisplay-teknologiaan tekevät siitä laitteen, joka on omaa luokkaansa. Kauniisti kuvioidun, satiinilasisen takapinnan lisäksi Nokia 7.2 -puhelimessa yhdistyvät innovatiivinen muotoilu, upea kuvauskyky ja kahden päivän akunkesto*. Se on hinnaltaan edullinen älypuhelin, joka sopii luoville kuvaajille kautta maailman.”

Luovuutta ZEISS-optiikan ja tehokkaan tekoälyn avulla

Nokia 7.2 on Nokia-älypuhelinten tuotevalikoimassa ensimmäinen laite, jossa on kolminkertainen kamerajärjestelmä. Se yhdistää erittäin herkän 48 megapikselin sensorin Quad Pixel -teknologialla ja ZEISS-optiikalla varustettuun pääkameraan, ultralaajakulmasensoriin ja syvyyssensoriin, jotka yhdessä mahdollistavat upeat kuvat. Quad Pixel -teknologia yhdistää neljä pikseliä yhdeksi, mikä tuottaa upeita kuvia kaikissa olosuhteissa.

Nokia 7.2 -puhelimessa on kolme uutta, vain Nokia-puhelimista löytyvää ZEISS-bokeh-tyyliä: ZEISS Modern, ZEISS Swirl ja ZEISS Smooth. Muotokuva-tilassa nämä uudet tyylit tuovat kuvaukseen ZEISS-linsseille ominaisen korkean laadun ja sumennuksen. Lisäksi käytössä on beautification-toiminto, joka korjaa ihon sävyt ja tekee kuvista heti valmiita jaettaviksi. Tekoälyä hyödyntävän yökuvaustilan avulla voi ottaa laadukkaita kuvia heikossakin valaistuksessa kiitos kuvien sulauttamisen ja explosion stacking -toiminnon.

Ryhmien ja maisemien kuvausta helpottaa Nokia 7.2 -puhelimen ultralaajakulma sensori (118 astetta) ja ZEISS-optiikka, joiden avulla yhteen kuvaan mahtuu kerralla enemmän. Selfie-kuvia parantaa hienostunut tekoälyavusteinen etukamera, jossa on 20 megapikselin sensori ja ZEISS-optiikkaa.

Upea PureDisplay-näyttö ja aina valmiudessa oleva HDR

Innovatiivisella PureDisplay-teknologialla varustettu Nokia 7.2 tarjoaa kiehtovan viihdekokemuksen, kun myös liikkeellä ollessa on mahdollista katsoa erinomaista videokuvanlaatua. Pixelworks-prosessorin avulla Nokia 7.2 parantaa videosisällön HDR-laatuiseksi reaaliajassa. Se yltää jopa miljardiin värisävyyn, suurempaan kontrastiin ja laajempaan dynaamiseen alueeseen. YouTubea ja muita suoratoistopalveluita seuratessa voi näin nauttia vahvemmasta kontrastista ja syvemmistä väreistä.

Nokia 7.2 -puhelimen näyttöteknologia elävöittää sisältöä, koska puhelimessa on laaja värien toisto, videon korkea dynaaminen kontrastisuhde ja 500 nitin kirkkaus. Paikallisiin kontrastiparannuksiin yhdistettynä näyttöä on helppo katsella myös kirkkaissa olosuhteissa.

Ajaton pohjoismainen muotoilu kohtaa teknisen huippuosaamisen

Nokia 7.2 on valmistettu polymeerikomposiitista, joka on kaksi kertaa vahvempaa kuin polykarbonaatti ja painoltaan vain puolet alumiinin painosta. Nokia 7.2 on kevyt, mutta samalla rakenteeltaan erittäin vahva ja luja. Puhelin on muotoiltu loivan kaarevasti, ja kova Corning® Gorilla® Glass suojaa puhelimen etu- ja takaosaa. Nokia 7.2:n tarkkuushiottu runko on vankka ja saumattomasti viimeistelty – pohjoismaisen muotoiluperinteen mukaisesti.

Nokia 7.2 -puhelimen kevyt, valoa pehmeästi hajottava satiinilasi antaa sille huippuluokan viimeistelyn. Tyhjiömetallointi-menetelmällä tehty monikerroksinen pinnoitus antaa puhelimelle kirkkaat värit, sileän pinnan ja kestävyyttä. Nokia 7.2 -puhelimen ominaisväri, viherä, on saanut innoituksensa pohjoismaisesta muotoiluperinteestä ja luonnonläheisyydestä.

Qualcomm® Snapdragon ™ 660 -alustaa käyttävä Nokia 7.2 tarjoaa tasapainoisen suorituskyvyn ja takaa, että puhelin on valmis käyttöön aina kun sitä tarvitaan. Nokia-puhelimille ominaiseen tapaan uutuuspuhelimen akunkesto on kaksi päivää.

Kokemus, joka vain paranee: valmiina Android ™ 10:n asennukseen

Android One -ohjelmaan kuuluva Nokia 7.2 on valmis Android 10 -käyttöjärjestelmäpäivitykseen. Puhelin saa kuukausittaiset tietoturvapäivitykset kolmen vuoden ajan ja käyttöjärjestelmäpäivitykset kahden vuoden ajan. Näin puhelin vain paranee ajan myötä. Puhelimessa on uusimmat Google-ominaisuudet, kuten tekoälyavusteinen adaptiivinen akku, App actions -toiminto sekä lukuisia muita edistyksellisiä Android 9 Pie -käyttöjärjestelmään kuuluvia toimintoja.

Nokia 7.2 -puhelimesta on apua aamusta iltaan, sillä sen Google Assistant** -näppäintä painamalla voi ottaa tämän tehokkaan apulaisen nopeasti käyttöön. Google Assistantissa on muun muassa uusi Ambient***-tila, jossa näyttö on päällä koko ajan laitteen latautuessa. Näin käyttäjä voi tarkastella tulevia kalenterimerkintöjä, julkisen liikenteen aikatauluja ja muita sisältöjä ilman, että hänen tarvitsee ottaa laitetta käteensä. Ambient-tila voi muuttaa puhelimen jopa digitaaliseksi valokuvakehykseksi latauksen ajaksi.

Nokia 7.2 -käyttäjät saavat lisäksi ilmaisen kolmen kuukauden jäsenyysjakson Google One ‑pilvipalveluun****. Jäsenyyden myötä valokuvat, videot, viestit ja muu puhelimen sisältö varmuuskopioidaan turvallisesti ja automaattisesti pilveen. Google One -jäsenyys tuo 100 gigatavua pilvitallennustilaa Google Drivelle, Gmailille ja Google Kuville sekä pääsyn Googlehn premium-tukeen.

Hinta ja saatavuus

Nokia 7.2 -puhelimen värivaihtoehdot ovat vihreä, musta ja jää. Puhelimesta tulee markkinoille kaksi muistiversiota, jotka ovat 4GB/ 64GB ja 6GB/128GB) .Puhelimen hinnat ovat 299 euroa (4GB/64GB-versio) ja 349 euroa (6GB/128GB-versio), ja se tulee myyntiin syyskuun lopussa.

