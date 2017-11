Nokia 8 – ensimakua Android Oreo™:sta

HMD Global, Nokia-puhelinten uusi koti, julkistaa tänään Android™ 8.0 Oreo™ -alustan Nokia 8 -älypuhelimeen. Nokia 8:n käyttäjät pääsevät nauttimaan puhtaasta ja turvallisesta Android Oreo -versiosta. Siinä on kaikki viimeimmät ominaisuudet, jotka tekevät sisällön tuottamisesta ja jakamisesta entistäkin mukavampaa.

Juho Sarvikas, HMD Globalin tuotteista vastaava johtaja:

“Olemme ylpeitä siitä, että voimme tuoda puhtaan ja turvallisen Android 8.0 Oreo -ohjelmistoalustan Nokia 8 -älypuhelimeen. Haluamme tarjota faneillemme aina parhaan mahdollisen Android-kokemuksen. Sen vuoksi olemme testanneet, optimoineet ja hioneet tämän ohjelmistoalustan hyvin huolellisesti.”

”Olemme tehneet yhteistyötä faniemme kanssa tuoreella Nokia Beta Labs -testialustalla ja luoneet puhtaan version tästä innolla odotetusta mobiilialustasta. Se tarjoaa kaikki uudet, kiehtovat ominaisuudet ilman mitään turhaa. Lisäksi puhelimesta tulee aiempaa tehokkaampi ja sen akunkesto paranee entisestään. Android 8.0 Oreon uudet ominaisuudet tekevät viestinnästä, sisällön tuottamisesta, pelaamisesta ja uusien asioiden löytämisestä entistäkin hauskempaa.”

Aina puhdas, turvallinen ja ajan tasalla oleva Android-kokemus

Nokia 8 tarjoaa Android 8.0 Oreosta puhtaan version, jossa alkuperäiseen käyttöliittymään ei ole tehty valmistajakohtaisia modifiointeja eikä muita muutoksia. Koska puhelimessa ei ole valmiiksi asennettuja sovelluksia ja niiden akkua kuluttavia taustaprosesseja, on käyttökokemus aina paras mahdollinen. Puhelimeen tulee kuukausittain turvapäivitys, joten käyttäjä voi olla varma siitä, että puhelin on turvallinen.

Supervoimat antavat parhaan reaaliaikaisen käyttökokemuksen

Android 8.0 Oreo -päivitys Nokia 8 -älypuhelimeen tarjoaa faneille mahdollisuuden nauttia uusista ominaisuuksista, jotka parantavat päivittäistä käyttökokemusta ilman kikkailua:

Kuva kuvassa -tilassa voit tehdä puhelimella useita asioita yhtä aikaa, ja Nokia 8:n prosessointiteho varmistaa, että voit käyttää vaativimpiakin sovelluksia sujuvasti. Voit katsoa YouTube-videota samalla kun viestittelet ystävien kanssa tai tarkistaa pankkitilisi saldon ostaessasi tuotteita Amazonilta.

Nokia 8:aan ei ole esiasennettu tarpeettomia sovelluksia, ja Android Instant Apps -ominaisuudella voit poistaa muitakin turhia ohjelmistoja puhelimestasi. Klikkaa vain Chrome-linkkiä ja voit käyttää uusia sovelluksia ilman että lataat niitä puhelimeesi. Google Play Protect toimii taustalla pitääkseen puhelimesi turvallisena. Se tarkistaa yli 50 miljardia sovellusta päivittäin, jo ennen kuin olet asentanut sovelluksen puhelimeesi.

Älykäs ohjelmisto mahdollistaa Nokia 8:n käynnistymisen vielä aiempaa nopeammin, ja voit luoda kokemuksistasi sisältöjä helpommin kuin koskaan. Vain Nokian älypuhelimissa tarjolla oleva Dual-Sight TM -ominaisuus tarjoaa mahdollisuuden livettää tunnelmasi sosiaalisessa mediassa reaaliaikaisesti puhelimen etu- ja takakameraa samanaikaisesti käyttäen.

-ominaisuus tarjoaa mahdollisuuden livettää tunnelmasi sosiaalisessa mediassa reaaliaikaisesti puhelimen etu- ja takakameraa samanaikaisesti käyttäen. Android 8.0 Oreon älykkäät ominaisuudet rajoittavat vähiten käyttämiesi sovellusten tausta-ajoa. Näin maksimoidaan Nokia 8:n akunkesto, ja puhelin on käyttövalmis aina tarvittaessa.

Nokia 8 on luotu omien sisältöjen tuottamiseen, ja tunteiden kuvaaminen käy vielä aiempaa paremmin: tarjolla on Android 8.0 Oreolle täysin uudelleen suunniteltua hymiöitä – joukossa on yli 60 upouutta hymiötä!

Nokia 8 -puhelimesi saa automaattisesti Android Oreo-päivityksen. Saat tiedon päivityksestä, kun se on tarjolla.

