Nokia 8.1 parantaa keskihintaisten lippulaivatuotteiden käyttökokemusta

Nokia 8.1 tuo edullisiin lippulaivatuotteisiin huipputason kuvausominaisuudet Zeiss-optiikalla, PureDisplay-näyttöteknologian ja vahvemman suorituskyvyn

Espoo 5.12.2018 – HMD Global, Nokia-puhelinten koti, esitteli tänään Nokia 8.1 -älypuhelimen, joka on uusin lisäys yhtiön edullisten lippulaivapuhelinten valikoimaan. Samoin kuin muut samaan kategoriaan kuuluvat tuotteet, kuten palkittu Nokia 7 Plus, Nokia 8.1 tarjoaa ainutlaatuisen tasokkaat kuvausominaisuudet. Tämän mahdollistaa puhelimen erittäin herkkä, alan laadukkain kamerasensori, ZEISSin optiikka ja optinen kuvanvakain (OIS). Vain Nokia-puhelimista löytyvä PureDisplay-näyttöteknologia, HDR 10 -tuki sekä erittäin tarkka värien toisto tarjoavat entistä paremman katselukokemuksen jopa kirkkaassa päivänvalossa. Tehokkaan prosessorin ansiosta puhelin toimii sujuvasti yhdellä latauksella jopa kaksi päivää.

Nämä huippuominaisuudet on pakattu modernin hienostuneeseen muotoiluun, joka vastaa Nokia-älypuhelimelle asetettuihin korkeisiin odotuksiin. Nokia 8.1:ssä on viimeisin Android-käyttöjärjestelmäversio, Android 9 Pie, joka tarjoaa parhaan Android-kokemuksen ja viimeisimmät innovaatiot heti käyttöönotettaessa.

Juho Sarvikas, tuotejohtaja, HMD Global:

“Olemme menestyneet hienosti edullisten älypuhelinten kategoriassa, jossa jokainen älypuhelimemme tuo faneillemme yhä uusia huippuluokan käyttökokemuksia. Nokia 8.1 vie tämän tuotekategorian jälleen uudelle tasolle. Uutuuspuhelimessamme on aiempaa tehokkaampi suorituskyky ja ensiluokkainen prosessoriarkkitehtuuri; kaksoiskamera, jossa on alan johtava sensori; optinen kuvanvakain ja ZEISSin optiikka, joiden avulla kuvaaminen onnistuu myös heikossa valossa sekä uusi PureDisplay HDR -näyttöteknologiamme.”

”Nokia 8.1 edustaa tunnettua Nokia-älypuhelimille ominaista tarkkaa muotoilua ja korkeaa laatua. Lisäksi fanimme saavat käyttöönsä Android 9 Pie -käyttöjärjestelmän ja voivat hyödyntää viimeisimpiä Android-innovaatioita, kuten esimerkiksi uusia Digital Wellbeing -sovelluksia. Ajattelemme aina faniemme parasta, kun teemme muotoiluun ja tuotesuunnitteluun liittyviä päätöksiä. Haluamme tarjota heille huippuluokan kokemuksen ja toivomme, että myös heidän mielestään Nokia 8.1 tarjoaa huipputason tuotesuunnittelua erinomaiseen hintaan.”

Erinomaiset kuvausominaisuudet lippulaivatason teknologialla

Nokia 8.1:n hieno kuvausjälki hämärissä olosuhteissa perustuu ohjelmiston ja laitteen täydelliseen yhteensopivuuteen. Nokia 8.1:n ZEISS Opticsin 12 MP:n pääkamerassa on alan johtava 1/2.55 tuuman superherkkä sensori, jossa on suuri 1.4 mikronin pikselikoko tarkkaan valotukseen. Näin sillä saa poikkeuksellisen yksityiskohtaisia kuvia. Optinen kuvanvakain (OIS) -teknologia ja erittäin nopea automaattitarkennus mahdollistavat tarkkojen kuvien ja videoiden ottamisen. Laaja aukko takaa terävät kuvat myös heikossa valaistuksessa. Se mahdollistaa pidemmät valotusajat, joita voidaan ohjata käsisäädöillä ProCamera-tilassa.

20MP:n mukautuva etukamera mahdollistaa upean selfien ottamisen myös öiseen aikaan, koska kameran teknologia parantaa valaistusta yhdistämällä neljä pikseliä yhdeksi superpikseliksi. Muistot heräävät eloon puhelimella kuvatuissa ammattilaistason 4K-videoissa, joissa on hifi-tason Nokia Spatial Audio Surround Stereo -tallennus.

Studiotasoisia muotokuvia voi tuottaa käyttämällä “bokeh”-efektiä, jota parantaa Nokia 8.1:n syväterävyys yhdistettynä 13MP:n kakkoskameran terävyyssensoriin. ProCamera-käyttöliittymällä voi hallita kameran ominaisuuksia tai viedä #Bothie-pelin seuraavalle tasolle käyttämällä tekoälyä hyödyntäviä 3D-persoonia, maskeja ja hupifilttereitä valokuvissa ja videoissa, jotka voi livettää suoraan kamerasovelluksesta.

Nopeampi suorituskyky ja PureDisplay-näyttöteknologia

Kun älypuhelimista on nopeasti tulossa yleisin videoiden katseluun käytettävä laite, tarvitaan näyttö, joka on räätälöity erityyppisten sisältöjen katsomiseen juuri siinä tilassa, jossa käyttäjä kulloinkin on. Nokia 8.1 on toinen Nokia-älypuhelin, jossa on katselukokemusta parantava PureDisplay-näyttöteknologia. Kuvasisällöt saavuttavat uuden tason, kun puhelin HDR 10 -tuen ansiosta tarjoaa suurempaa kontrastia, kirkkautta ja yli miljardi yksittäistä väriä. Näin kuvat näkyvät tarkasti niin pimeässä huoneessa kuin kirkkaassa päivänvalossa. Näyttö tarjoaa parhaan mahdollisen kokemuksen niin pelaajille kuin videoiden katsojille.

Jotta haluttua sisältöä voi katsella mobiilisti, puhelimessa on oltava poikkeuksellisen hyvä akku. Nokia 8.1:n akulla puhelinta voi käyttää jopa kaksi päivää yhdellä latauksella. Pitkäkestoinen akku ja Snapdragon 710 -mobiilialusta mahdollistavat Nokia 8.1 sujuvan käytön tilanteessa kuin tilanteessa. Snapdragon 710:ssa on 35 % nopeampi grafiikkasuoritin ja 20 % enemmän tehoa kuin edellisen sukupolven Snapdragon 660:ssa. Puhelimen moniytimisessä tekoälyprosessorissa yhdistyvät upouusi arkkitehtuuri ja tehokkuus: se kaksinkertaistaa tekoälytehon. Qualcomm® aptX™ audio-tuki tuo musiikinystäville huippulaadukkaan äänen myös langattomalla Bluetooth-yhteydellä.

Laajennetun todellisuuden tuki tuo älypuhelimeen kokonaan uuden ulottuvuuden, kun se yhdistää tosimaailman ja digisisällöt. Human Anatomy, Magic Plan ja Jenga AR ovat esimerkkejä sovelluksista, joilla voi oppia ihmisen hermostosta visualisoimalla sen kolmiulotteisesti, tehdä pohjapiirroksen seuraavaa remonttia varten vain kävelemällä ympäri asuntoa tai pinota tutun Jenga-pelin palikoita ruokapöydän ääressä ilman palikoiden keräämistä tornin sorruttua.

Korkeimpien vaatimusten mukaista muotoilua

Nokia 8.1 aloittaa uuden huipputarkan muotoilun aikakauden viimeisteltyine yksityiskohtineen: toisiinsa saumattomasti liittyvät materiaalit tuottavat laadukkaan kokonaisuuden, jota Nokian älypuhelimelta voi odottaa. Se on puhdaslinjaista ja eleganttia eurooppalaista muotoilua parhaimmillaan.

Kaiken perustana on vahva, puristetusta 6000-sarjan alumiinista valmistettu runko, jonka keskus on painevalettu, niin että materiaalien käyttö on mahdollisimman tehokasta. Nokia 8.1 hyödyntää tyylikästä kontrastia kaarevan lasin, kiillotetun metallin ja hiekkapuhalletun viimeistelyn välillä. Sen ainutlaatuista kaksisävyistä muotoilua täydentää tupla-anodisointi, joka on kehitetty fanien rakastamaan Nokia 7 Plus ‑puhelimen pintakäsittelyn pohjalta. Timanttileikatut reunat viestivät arjen kolhuista selviävästä kestävyydestä.

Nokia 8.1 ‑puhelimen upea, reunasta reunaan ulottuva 6,18 tuuman Full HD+ ‑näyttö on sijoitettu kauniisti ja kätevästi, niin että voit nauttia suosikkielokuvistasi ja sovelluksistasi suurella näytöllä myös mobiilisti. Puhelimessa on vieläkin suurempi näyttö kuin palkitussa Nokia 7 Plus -älypuhelimessa, jossa on 6 tuuman näyttö. Nokia 8.1 on kuitenkin fyysisiltä kokonaismitoiltaan pienempi laite.

Puhdas, turvallinen ja ajan tasalla oleva Android 9 Pie – vahvistuksena Android One™

Nokia 8.1 on ensimmäinen Nokia-älypuhelin, jossa on valmiiksi asennettuna Android 9 Pie -käyttöjärjestelmä. Uutuustuote liittyy kattavaan Android One -perheeseen kuuluvien Nokia-älypuhelinten joukkoon. Käyttäjät saavat näin nauttia Androidin parhaista innovaatioista ja ohjelmistokokemuksista. Nokian Android One ‑älypuhelimet tarjoavat suuremman tallennustilan ja pidemmän akunkeston, ja niihin tulee kolmen vuoden ajan kuukausittainen turvapäivitys sekä kaksi isoa käyttöjärjestelmäpäivitystä.

Jon Gold, Android-kumppanuuksista vastaava johtaja, Google:

“HMD Global on tärkeä yhteistyökumppani Googlelle. HMD Global on tuonut käyttäjien ulottuville monipuolisen valikoiman Android One -laitteita, joissa on tuore ja turvallinen ohjelmisto. Olemme iloisia voidessamme jatkaa yhteistyötä HMD Globalin kanssa uudella Nokia 8.1 –puhelimella. Se on ensimmäinen laite, jossa on Android 9 Pie valmiiksi asennettuna. Android 9 parantaa Nokia 8.1 ‑puhelimen käyttöä älykkäillä ja helppokäyttöisillä toiminnoilla sekä uusilla Digital Wellbeing ‑ominaisuuksilla.”

Nokia 8.1 ‑puhelimessa on Android 9 Pie, joka sisältää tekoälyominaisuuksia. Ne tekevät laitteestasi älykkäämmän ja nopeamman. Ne myös sopeutuvat siihen, miten käytät puhelinta, joten älypuhelimesi paranee ajan mittaan. Adaptive Battery ‑toiminto rajoittaa akun käyttöä sovelluksista, joita et käytä usein. App Actions -toiminto ennustaa mitä aiot tehdä, joten pääset seuraavaan toimintoon nopeasti. Nämä ominaisuudet tehostavat laitteesi toimintaa ja koko Android-kokemustasi. Nokia 8.1 yhdistää myös Google Assistant -ominaisuudet kaksipuoliseen kuvaukseen, joten voit pyytää sitä ottamaan #Bothie-kuvia ja -videoita ja jopa pyytää ne suoratoistettavaksi YouTubeen kätevästi ja saumattomasti.

Nokia 8.1 -puhelimeen tulee Android One -ohjelman mukaisesti kuukausittaiset turvapäivitykset kolmen vuoden ajan sekä kaksi isoa käyttöjärjestelmäpäivitystä. Sen lisäksi Google Play™ tarkistaa yli 50 miljardia sovellusta päivässä turvataksesi puhelimesi haittaohjelmilta, joten Nokia 8.1 on markkinoiden turvallisimpia puhelimia. Siinä on myös helppokäyttöisiä hyödyllisiä innovatiivisia palveluita, kuten Google Assistant, joka auttaa sinua päivän askareissa, sekä Google Photos, johon voit tallentaa rajoittamattoman määrän kuvia. Nokia 8.1 kuuluu Android Enterprise Recommended ‑ohjelmaan, mikä tarkoittaa sitä, että Google suosittelee sitä erinomaisena valintana työkäyttöön.

Nokia 8.1 -älypuhelimesta on saatavilla kaksi väriyhdistelmää: sininen/hopea ja teräs/kupari. Uutuuspuhelimen suositeltu globaali keskimääräinen myyntihinta on 399 euroa. Suomessa arvioitu myynninaloitus on tammikuussa 2019. Tarkempi aika ja suositeltu vähittäismyyntihinta kotimaan markkinoilla kerrotaan lähempänä myynninaloitusta.

* Kahden päivän akunkestoa on testattu HMD Globalin todellista käyttöä vastaavassa koeasetelmassa. Testissä laitetta, jossa oli uusi akku, käytettiin aktiivisesti viisi tuntia päivässä esimerkiksi pelaamiseen, videoiden katseluun netistä, puhelujen soittamiseen, tekstiviestien lähettämiseen, netin selailuun ja sovellusten käyttämiseen (some, uutiset, paikannus- ja reittipalvelut, musiikki). Testi toteutettiin käyttäen laitteen perusasetuksia ja valaistuissa sisätiloissa. Puhelin jätettiin yöksi valmiustilaan.

**Korkealaatuisen sisällön tallentaminen ilmaiseksi vaatii Google-tilin ja internet-yhteyden.

HMD Global on Nokia-puhelinten ja -tablettien koti, jonka pääkonttori on Espoossa. HMD muotoilee ja markkinoi älypuhelin- ja peruspuhelinvalikoimaa, joka on kohdennettu useille eri kuluttajaryhmille ja joka tarjoaa puhelimia useissa eri hintakategorioissa. Innovointiin ja korkeaan laatuun sitoutunut HMD Global Oy on Nokia-puhelinten ja -tablettien lisensoija yksinoikeudella. www.hmdglobal.com

Nokia on Nokia-yhtymän rekisteröity tavaramerkki. Android, Android One ja Google ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.