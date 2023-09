Noora Kettunen Demarinaisten toiminnanjohtajaksi

Demarinaiset tukevat Jutta Urpilaista SDP:n presidenttiehdokkaaksi 26.8.2023 16:49:54 EEST | Tiedote

Eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Vantaalla 16.-17.8.2023 SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin on pyytänyt Jutta Urpilaista SDP:n presidenttiehdokkaaksi. Päätös ehdokkaasta tehdään SDP:n puoluekokouksessa valittavien puolue-elinten toimesta loppuvuoden aikana. Jutta Urpilainen on luvannut harkita ehdokkuutta ja ilmoittaa päätöksestään lähteä ehdolle marraskuuhun mennessä. Demarinaiset tukevat Jutta Urpilaista SDP:n presidenttiehdokkaaksi. ”Luottavaisin mielin voimme antaa tukemme Jutta Urpilaiselle. Urpilainen on toiminut tasa-arvon, ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta niin Suomessa kuin Euroopassa komissaarina. Ehdokkaana hänen arvonsa ovat samoja, joita Demarinaiset ajavat”, iloitsee Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Presidentin on ymmärrettävä maailmaa laajassa kuvassa. Suomelle on etu, että saisimme presidentin, joka on EU-myönteinen ja kokenut ulkopolitiikan ammattilainen. ”Demarinaiset tukevat Jutta Urpilaista, jos hän päättää lähteä SDP:n ehdokkaaksi tuleviin president