Noora Kunnaksen Salmanterin Terttu ja minimerirosvot ehdolla sveitsiläiselle lastenkirjapalkinnolle – huippuhauska sarja ilmestyy jo kahdeksalla kielialueella

Noora Kunnaksen kirjoittama ja Teemu Juhanin kuvittama Salmanterin Terttu ja minimerirosvot -kirja on ehdolla sveitsiläisen Prix Chronos -lastenkirjapalkinnon voittajaksi. Prix Chronosin tarkoituksena on lisätä ikäihmisten ja heidän läheistensä yhteistä lukemista, ja kaikki kilpailun neljä finalistikirjaa käsittelevät tavalla tai toisella senioreiden ja lasten välistä suhdetta.

Salmanterin Terttu ja minimerirosvot -kirjassa Mikon ja Lillin vierailu tiukkapipoisen sedän luona muuttuu hillittömän hauskaksi seikkailuksi, kun lapset tutustuvat naapurissa asuvaan Salmanterin Terttuun. Mahtimummo Terttu ystävineen valmistautuu pikkukaupungin suurtapahtumaan, kukka-asetelmakilpailuun. Asetelma on jo viittä vaille valmis, kun Mikko ja Lilli herättävät koristeena olevat minimerirosvot vahingossa henkiin. Tarinassa riittää vauhdikasta menoa, hassuja käänteitä ja mielenkiintoisia hahmoja.

Palkintoehdokkaana oleva Salmanterin Terttu ja minimerirosvot käynnisti Salmanterin Terttu -lastendekkarisarjan vuonna 2019. Jo neliosaiseksi kasvanut sarja on löytänyt innokkaan lukijakunnan myös Suomen rajojen ulkopuolella, sillä Salmanterin Terttu -kirjoja on käännetty jo seitsemälle kielelle: saksaksi, tanskaksi, unkariksi, italiaksi, hollanniksi, puolaksi ja venäjäksi.

"Olen todella iloinen ja otettu siitä, että kirjani on ehdolla Prix Chronos -lastenkirjakilpailussa. Saksalainen kustantajani on tehnyt todella hienoa työtä markkinoinnissa. On mukavaa huomata, että kirjani on noteerattu maailmalla", Kunnas sanoo.

Prix Chronos -voittajan valitsee Sveitsin suurin kirjallisuuspalkintoraati, joka koostuu yli neljästä tuhannesta peruskouluikäisestä lapsesta ja seniorista. Kilpailukirjoja luetaan muun muassa koululuokissa, kirjastoissa ja vanhainkodeissa.

Kilpailun järjestää Sveitsin suurin ja merkittävin ikäihmisten ja heidän läheistensä palveluyhdistys Pro Senectute. Prix Chronos -palkinto jaettiin ensimmäisen kerran Ranskassa vuonna 1996, ja saksankielisessä Sveitsissä kilpailua on käyty vuodesta 2005.

Lastenkirjailija Noora Kunnas (s. 1987) tunnetaan erityisesti hulvattomasta Salmanterin Terttu -lastendekkarisarjastaan, jonka neljäs osa, Salmanterin Terttu ja Sorkkarautagaala, ilmestyi tänä keväänä. Hän on kirjoittanut lisäksi Kaheli sakki -nimistä lastenkirjasarjaa ja Hämärävaarit-kuvakirjan. Teemu Juhani (s. 1987) on kuvittaja, sarjakuvataiteilija ja graafinen suunnittelija, jonka kirjoittaman ja kuvittaman Taskunoita-kuvakirjan on määrä ilmestyä vuonna 2023.