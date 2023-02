Nopea apu parisuhdeongelmiin – kirkon perheneuvojat tarjoavat kertaluonteista perheneuvontaa pääkaupunkiseudulla

Hälften av Esboborna hör till kyrkan – mångkultur syns i verksamhet och procent 3.2.2023 07:00:00 EET | Uutinen

Esbo kyrkliga samfällighets sex församlingar hade 159 215 medlemmar i slutet av 2022. Över hälften av Esboborna; 52,2 procent hör till kyrkan. I den finska församlingen Olarin seurakunta stannade medlemsantalet för första gången under 50 procent. Kyrkoherde Antti Malinen säger att det ger en realistisk bild av verkligheten och samhällsförändringen. Det finns en bakomliggande kulturförändring; oviljan att binda sig till institutioner breder ut sig. - Det är inte längre en självklarhet att höra till kyrkan. Speciellt unga behöver ett särskilt skäl, för att välja medlemskap i kyrkan. Vi måste i församlingarna hitta nya sätt att nå människor och bli betydelsefulla, säger Antti Malinen. De som skrev in sig i kyrkan i Esbo under fjolåret var 1247, cirka 70 personer fler jämfört med 2021. I Esbo församlingar döptes 1061 barn och upptogs i församlingarna, en aning färre jämfört med fjolåret. I siffran ingår inte dem som har döpts vid högre ålder eller dop av vuxna. Flyttrörelsen i Esbo var for