Nopea suurteholataus onnistuu nyt myös Helsingin keskustassa – ABC-latausverkosto laajenee voimakkaasti pääkaupunkiseudulla

S-ryhmän valtakunnallinen ABC-latausverkosto jatkaa voimakasta laajentumista vuoden 2022 aikana. Eri puolille Suomea avataan yli sata uutta sähköautojen latausasemaa S-ryhmän toimipaikkojen yhteyteen, ja näin ollen vuoden lopussa ABC-latausasemia tulee olemaan arviolta yli 150 ja niissä yli 1000 latauspistettä. S-ryhmän suurimman alueosuuskaupan HOK-Elannon toimialueella latausverkoston laajentamishanke näkyy muun muassa huomattavana latausinfran paranemisena Helsingin keskustassa, kun kesäkuun lopussa 30.6. ydinkeskustassa sijaitsevan S-market Bulevardin yhteyteen avataan uusi suurteholatausta tarjoava ABC-latausasema.

“Helsingin keskustassa teholatauspaikkoja on ollut erittäin vähän, eikä suurteholatausta ole ollut tarjolla lainkaan. Uuden ABC-latausaseman avaaminen parantaa näin ollen keskustan latauspisteinfraa huomattavissa määrin. Tavoitteemme on luoda S-market Bulevardin ABC-latausasemasta Helsingin keskustan tehokkain ja kätevin latauspaikka”, HOK-Elannon ABC-asemista vastaava ketjujohtaja Hannu Houni kertoo.

ABC-latausasemien käyttäjät ajavat uusiutuvalla tuulivoimalla tuotetulla sähköllä. Bulevardin S-marketin yhteydessä sähkö- ja hybridiautoilijoiden käytössä on yhteensä kuusi suurteholatauspistettä, joiden kokonaisteho on 300 kilowattia sekä kaksi AC-peruslatauspistettä. Suurteholataukseen tarkoitettu lataustolppa on ulkonäöltään samanlainen kuin teholaturilla, mutta erilaiset latauskaapelit mahdollistavat sähkön lataamisen vieläkin tehokkaammin. ABC-latausasemien suurteholatauspisteet tarjoavat tehoa jopa 150 kilowattia, jolloin 100 kilometrin ajokantaman lataaminen vie parhaimmillaan vain viidestä kymmeneen minuuttia.

”Keskimääräinen latausaika ABC-latauspisteillämme on noin 40 minuuttia. S-market Bulevardin ABC-latausasemalla auton latauksen aikana on kätevää hoitaa arjen ruokaostokset S-marketista tai nauttia ruokailusta ravintola Salvessa”, Houni toteaa.

Sähkö- ja hybridiautojen lataukset jyrkässä nousussa HOK-Elannon toimialueella

ABC-latausasemilla tehtyjen latausten määrä on ennätyksellisessä kasvussa: pelkästään tammi-huhtikuun 2022 aikana lataustapahtumien määrässä nähtiin 46 prosentin kasvu. HOK-Elannon ABC-latauspisteiden kautta kuluvan vuoden aikana ladatulla sähköllä on ajettu arviolta seitsemän miljoonaa kilometriä.

“Kartoitamme aktiivisesti uusia latausasemapaikkoja nykyverkostostamme saatavan datan avulla ja asiakkaidemme toiveita kuunnellen. Lisäämme latausmahdollisuuksia etenkin valtaväylien varrella ja kasvatamme suurteholatauspisteidemme määrää. Suosituimmille latausasemillemme pyrimme myös tekemään parannuksia joko kokonaistehon tai latauspisteiden lukumäärän osalta. Esimerkiksi Prisma Itäkeskuksessa ja S-Market Koivuhaassa lataustehoa on jo kasvatettu kaksinkertaiseksi”, Houni kertoo.

S-market Bulevardin lisäksi HOK-Elannon alueella tullaan avaamaan uusia latausasemia kuluvan vuoden aikana muun muassa Prisma Tikkurilan sekä Alepa Backaksen yhteyteen. Vuoden 2022 loppuun mennessä ABC-latausasemia on HOK-Elannon toimipaikkojen yhteydessä jo noin 30. Jokaisella ABC-latausasemalla on käytettävissä useampi latauspiste, jolloin yksittäisten latureiden määrä on noin 230.

ABC-latausasemaverkoston laajentaminen on osa S-ryhmätasoista hanketta, jonka tavoitteena on rakentaa lähivuosina koko maan kattava sähköautojen latauspisteverkosto ABC-asemien, markettien ja hotellien yhteyteen. Laajan sähkölatausverkoston ohella kehitetään myös muita liikenteen energiamuotoja. S-ryhmän ja HOK-Elannon tavoitteena on olla oman toimintansa osalta hiilinegatiivinen vuodesta 2025 lähtien.

S-market Bulevardin ABC-latausasema avataan torstaina 30.6.2022 osoitteessa Hietalahdenranta 7, 00120 Helsinki.