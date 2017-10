Nordea johtaa pelolla

Pankkikonserni Nordea ilmoitti tänään karsivansa vähintään 6000 työtehtävää. Irtisanomiset auttavat Nordean mukaan kulurakenteen muuttamisessa sekä asiakastyytyväisyyden nostossa. Tradenomiliitto TRAL pitää Nordean reagointia tilanteeseen ylimitoitettuna.

- Vaikka rahoitusalan työtehtävät ovat murroksessa, eivät massairtisanomiset ole mikään ratkaisu, huomauttaa yksikönjohtaja Ville-Veikko Rantamaula. - Tämä on Nordealta brutaali tapa laskea palkkoja, mikä on totaalisen tuomittavaa, Rantamaula jatkaa.



Henkilöstölle irtisanomisten laajuus ja ajankohta tuli täydellisenä yllätyksenä kesken rahoitusalan työehtosopimusneuvottelujen.



- Parhaillaan neuvotteluissa yritämme etsiä ratkaisuja alan muuttuneeseen tilanteeseen, mutta tällainen uutinen on omiaan latistamaan vuoropuhelun hyvää henkeä, Rantamaula muistuttaa.



Muutostilanne edellyttää keskustelua henkilöstöryhmien kanssa, mikä Nordealta on jäänyt tekemättä. Työhyvinvointi kärsii, kun henkilöstö joutuu elämään jatkuvassa epävarmuudessa.



- Johtamisesta ei saa kovin hyvää kuvaa, kun miljardivoittoja takonut yhtiö palkitsee henkilöstönsä irtisanomisilmoituksella, sanoo Rantamaula. - Konsernijohto voisi näyttää mallia kulurakenteen muuttamisessa vähentämällä omia tehtäviään ja digitalisoimalla niitä. Luultavasti henkilöstön kanssa käytävän vuoropuhelun laatu ja määrä samalla paranisi, kun konsernijohtoa edustaisi robotit, Rantamaula pohtii.



