Nordean tarjottava irtisanottaville riittävä muutosturva

Nordea Oyj ilmoitti tänään irtisanovansa noin 420 henkilöä. Aiemmin pankkikonserni on ilmoittanut pitkällä aikavälillä sopeuttavansa toimintaansa, mikä yhtiön tarkoittaa vähintäään 6000 työtehtävän vähennystä. Jo tuolloin Tradenomiliitto TRAL piti Nordean reagointia muuttuvaan rahoitusalan tilanteeseen ylireagointina.

- Finanssiala on ollut pitkään murroksessa muun muassa digitalisaation myötä, mikä on kaikkien tiedossa, sanoo yksikönjohtaja Ville-Veikko Rantamaula. - Mutta valitettavasti Nordea näyttäytyy alan toimijana, jolla ei ole halua syvällisesti pohtia tulevaisuuden osaamistarpeita, saati keskustella niistä osaavan henkilöstönsä kanssa ja nyt on viimeinen hetki aloittaa tämä vuoropuhelu, jatkaa Rantamaula.



- Arvelemme tämän ilmoituksen olevan lähtölaukaus jatkuville yt-neuvotteluille Nordeassa, Rantamaula huomauttaa. - Tässä tilanteessa yhtiön on kannettava vastuunsa ja tarjottava riittävää muutosturvaa irtisanottaville sekä huolehdittava taloon jäävien osaajien ammatillisesta kehittämisestä ja jaksamisesta, muistuttaa Rantamaula.



Ville-Veikko Rantamaula, yksikönjohtaja

