Nordi suunnittelee teollisen kokoluokan aurinkovoimalaa Kristiinankaupunkiin - Uusiutuvaa sähköä 45-55 GWh vuodessa

”Nordin tavoitteena on lisätä kotimaista uusiutuvan energian tuotantoa, jota teollisuuden tulevat investoinnit tarvitsevat. Lålbyn alue on hankkeellemme ihanteellinen: Suunniteltu aurinkovoimala sijoittuu entiselle hiilivoimalan tuhkan läjitysalueelle, jolle on rajallisesti löydettävissä muita käyttötarkoituksia. Siten esimerkiksi luonnontilaisen metsän kaataminen voidaan minimoida. Myös alueen nykyinen infrastruktuuri palvelee aurinkovoimalan tarpeita hyvin, eikä uusia sähkölinjoja tarvitse rakentaa”, kertoo Nordin toimitusjohtaja Piia Heikkinen.

Kristiinankaupunki on tunnettu tuulivoimasta. Kaupungissa on useampia tuulivoimahankkeita, mutta saman kokoluokan aurinkovoimalaa tällä alueella ei vielä ole ja tarve uusiutuvalle energialle kasvaa koko ajan.

”On hienoa, että saamme tänne uuden aurinkovoimalan. Se voi palvella muun energiatuotannon ohella suunnitteilla olevia useita teollisia hankkeita, jotka tarvitsevat paljon uusiutuvaa energiaa”, toteaa Kristiinankaupungin kaupunginjohtaja Mila Segervall.

Hankealueella on hyvä tuotantopotentiaali, sillä sen sijainti on auringonsäteilyn kannalta ihanteellinen. Nordin suunnittelema aurinkovoimapuisto on kooltaan 40-50 megawattia ja sen pinta-ala on 59 hehtaaria.