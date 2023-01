Nordic BIM Group ostaa Anavitor AB:n Informationsbyggarnalta – ja vahvistaa tarjontaansa elinkaariarvioinnin ja kestävän rakennetun ympäristön ratkaisuissa

Nordic BIM Group

Annankatu 26 hsto 61 (6. krs)

00100 Helsinki





Tietoja Nordic BIM Groupista

Nordic BIM Group on rakennusalan ohjelmistoratkaisuihin erikoistunut yritys. Luomme asiakkaillemme kilpailuetua digitaalisen työskentelyn voimalla. Tarjoamme markkinoiden edistyneimmät BIM- ja PropTech-ohjelmistot Pohjoismaiden oloihin. Olemme sitoutuneet auttamaan asiakkaitamme arkkitehtuurin, rakentamisen, kiinteistönhallinnan ja vähittäiskaupan aloilla. www.nordicbim.com

Nordic BIM Group on Archicadin, Solibrin ja TwinView:n pohjoismainen jakelija. Konsernilla on toimipisteet Helsingissä, Oslossa ja Tukholmassa. Nordic BIM Groupin liikevaihto on n. 20 miljoonaa euroa. Nordic BIM Groupin enemmistöomistaja on Evolver Equity. www.evolverequity.com

Tietoja Informationsbyggarnasta

Informationsbyggarna toimittaa luotettavaa digitaalista rakentamis- ja kiinteistötietoa yhdistämällä ainutlaatuisen osaamisen nykyaikaisimpiin saatavilla oleviin työkaluihin. Kattaa kaiken rakentamisesta kiinteistönhoitoon. https://informationsbyggarna.se/