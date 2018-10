Nordic City Challenge tuotti rohkeita ideoita Kulbanekvarteret-alueen kehittämiseksi Kööpenhaminassa

Kuvittele kohtauspaikka, jossa on ulkoilmakirjasto, viherseiniä tai majakka, joka saa käyttövoimansa pyöräilystä. Tai kuvittele muistojen polku ja paljasjalkarata, jotka parantavat sekä luonnon että ihmisten hyvinvointia ja vahvistavat samalla paikallisyhteisön identiteettiä.

Nämä ovat esimerkkejä monitieteisten pohjoismaisten opiskelijaryhmien ideoista kestävän kaupunkisuunnittelun Nordic City Challenge (NCC) -kilpailussa.

Vuoden 2018 voittajat valittiin 10.10.2018 Maersk-tornissa Kööpenhaminassa. Tuomaristo valitsi kilpailun voittajaksi opiskelijaryhmän Tree Hygge. He kuvaavat ehdotustaan seuraavasti:

Kulbanekvarteret on Lounais-Kööpenhaminassa sijaitseva monimuotoinen, alueuudistuksen kohteena oleva asuinalue, jolla on kunnan tukemaa asumista. Fyysiset ja sosiaaliset esteet sekä ekologisen tilan heikentyminen ovat esimerkkejä ongelmista, joiden vuoksi ihmisten ja luonnon välinen yhteys alueella on katkennut.

Tilanteen korjaamiseksi seitsemän hehtaaria alueesta aiotaan muovata puistoksi. Alueella on paljon mahdollisuuksia, kuten keskeinen sijainti, viehättävä topografia ja paikallisten asukkaiden halukkuus osallistua yhteiskehittelyyn. Niinpä visioimme, että tilaa käytetään ihmisten ja luonnon välisen yhteyden vahvistamiseen sekä hyvinvointia vahvistavan yhteisöllisyyden tunteen tuottamiseen. Saavuttaaksemme tämän tavoitteen ehdotamme, että alueen sosiaalisia ja ekologisia yhteyksiä parannetaan moduuleista koostuvien viherseinien ja kierrätysmateriaalista tehdyn majakan avulla.

Modulaariset seinät toimivat vertikaalisina istutusalustoina, elinympäristöinä pölyttäjille ja linnuille sekä tunnelmallisina istuskelupaikkoina, joissa paikalliset asukkaat voivat kokoontua. Majakka on puinen rakennelma, joka saa käyttövoimansa polkupyörään yhdistetystä generaattorista. Tämä generaattori on yhdistetty valoon, jota voidaan käyttää opetustarkoituksiin, ihmisten osallistamiseen sekä näkyvien kokoontumisten järjestämiseen.

Toteuttamisstrategiaamme liittyy toimintasuunnitelmia, joiden mukaan asukkaat voivat osallistua ja sitoutua alueen kehittämiseen ja ylläpitoon. Toimenpiteisiin kuuluu muun muassa ylipaikallisen median käyttöönotto sekä pieniä projekteja, kuten linnunpönttöjen rakentaminen yhdessä nuorisojärjestöjen kanssa.

Voittaneen ryhmän jäsenet ovat:

Aino Vasankari , Environmental politics & regional science, Tampereen yliopisto

, Environmental politics & regional science, Tampereen yliopisto Alexis Neukirch , Environment & natural resources, University of Iceland

, Environment & natural resources, University of Iceland Antti Takkunen , Master’s Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering, Aalto-yliopisto

, Master’s Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering, Aalto-yliopisto Janna Kampers , Architecture and Planning Beyond Sustainability, Chalmers University of Technology

, Architecture and Planning Beyond Sustainability, Chalmers University of Technology Monica Quevedo, Climate Change, The University of Copenhagen

Tuomaristo kuvaili voittanutta ehdotusta “yksinkertaiseksi, fokusoituneeksi, siirrettävissä olevaksi, yhtenäiseksi ja toteuttamiskelpoiseksi”. Lisäksi he antoivat voittajatiimille tunnustusta ihmisen mittakaavan tuomisesta kohdealueelle sekä kyvystä hyödyntää tasapainoisesti kaikkien tiimiläisten osaamista.

Lisätietoa Nordic City Challengista 2018:sta löytyy täältä: https://nordicsustainablecampusnetwork.wordpress.com/nordic-city-challenge/

Nordic City Challenge

Monitieteelliselle kaupunkisuunnittelukurssille kutsuttiin 24 maisteriopiskelijaa viidestä Pohjoismaasta. Osallistujat edustivat useita akateemisia aloja, kuten arkkitehtuuria, kaupunkisuunnittelua, globaalia terveyttä, kaupunkiteologiaa, maantiedettä, yhteiskuntatieteitä, kestävää kehitystä ja teollista muotoilua.

Projekti toi yhteen opiskelijoita, opettajia, käytännön toimijoita ja johtavia asiantuntijoita Pohjoismaista työskentelemään käytännön suunnittelutehtävän parissa. Kilpailun kohteena oli Kulbanekvarteretin alueuudistushanke Kööpenhaminassa. Ennen kenttätyöskentelyä opiskelijat tekivät ennakkotehtävän, jonka avulla he hankkivat tieteellistä tietoa sosiaalis-ekologisesta kestävyydestä.

Nordic City Challengen lähtökohtana on sosiaalis-ekologinen lähestymistapa kaupunkisuunnitteluun. Kurssin aikana opiskelijaryhmät laativat ehdotuksia siitä, kuinka Kulbanekvarteretia voidaan kehittää. Opiskelijaryhmät pohtivat erityisesti sitä, kuinka kaupunkitilaa ja kaupunkiluontoa kehittämällä voidaan tukea paikallisyhteisön terveyttä ja hyvinvointia sekä vahvistaa alueen identiteettiä. Ehdotuksissa terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhdistyi ympäristön ekologista tilaa edistäviin ratkaisuihin.

Kurssiin antoivat oman panoksensa Kulbanekvarteretin alueuudistusprojekti, paikalliset asukkaat, alueen toimijaverkostot ja nuorisojärjestö sekä Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston edustajat.

Ryhmätöitä ohjasivat kokeneet tutkijat, jotka ovat perehtyneet kaupunkisuunnitteluun eri näkökulmista. Lisäksi kurssi sisälsi taustoittavia luentoja ja kirjallisia tehtäviä ennen ja jälkeen intensiivijakson. Kurssin viimeisenä päivänä opiskelijaryhmät esittivät ratkaisuehdotuksensa tuomaristolle, muille ryhmille ja ulkopuoliselle yleisölle. Tuomaristo arvioi kaikki ehdotukset ja antoi niistä palautetta opiskelijaryhmille.

Nordic City Challengin akateemiset ohjaajat olivat:

Salla Jokela, Helsingin yliopisto, Kaupunkiakatemia (Poliittinen maantiede / Kaupunkitutkimus ja -suunnittelu / Matkailu)

Meeri Karvinen,Nordic Sustainable Campus Network (NSCN) (Kaupunkiekologia / Kestävä kehitys korkeakoulutuksessa)

Katri-Liisa Pulkkinen, Aalto-yliopisto, Rakennettu ympäristö (Arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu / Sosiaalis-ekologinen lähestymistapa)

Donovan Moloney, NCC 2017 alumnae, Kööpenhaminan yliopisto

Claire Zarb, Climate-KIC vieraileva asiantuntijaharjoittelija

Nordic City Challengen tuomaristoon kuuluivat:

Niels Wilken Silkjær Pedersen, Urban Planner, Områdefornyelsen Kulbanekvarteret

Sune Porse Carlsen, Urban planner, Carlsens Planer

Bjørg Elvekjær, Senior Advisor, Department of Public Health, University of Copenhagen

Tomas Refslund Poulsen, Head of Energy & Sustainability, University of Copenhagen

Hanketta hallinnoi Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, ja siinä ovat lisäksi mukana Kaupunkiakatemia, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto ja Nordic Sustainable Campus Network (NSCN). Kurssin rahoitti Nordplus Horizontal.

Contact persons:

• Jonna Similä, Project Leader Nordic City Challenge, Hanasaari – the Swedish-Finnish cultural centre, jonna.simila@hanaholmen.fi, +358 40 6495454

• Janne Wikström, Project Leader, HanaAcademy, Hanasaari – the Swedish-Finnish cultural centre for Sweden and Finland, janne.wikstom@hanaholmen.fi, +358 445637071

• Meeri Karvinen, Researcher, coordinator of the NSCN, Aalto University, meeri.karvinen@aalto.fi, +358 50 407 1884

• Katri-Liisa Pulkkinen, researcher, Land Use Planning and Urban Studies Group, Aalto University School of Engineering

• Salla Jokela, post doc-researcher, Urban Academy salla.jokela@helsinki.fi,+358 50 448 9190, www.urbanacademy.fi