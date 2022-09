Nordic Waterproofing hankkii 70 % EG-Trading Oy:stä

Nordic Waterproofing lyhyesti:

Nordic Waterproofing on yksi johtavista toimijoista Pohjois-Euroopan vedeneristysmarkkinoilla. Yritys tarjoaa laadukkaita vedeneristystuotteita ja -ratkaisuja Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Belgiassa, Alankomaissa, Puolassa, Isossa-Britanniassa ja Saksassa. Nordic Waterproofing tarjoaa myös asennuspalveluita kokonaan omistamissaan tytäryhtiöissä Suomessa, osaomisteisessa tytäryhtiössään Norjassa sekä osaomisteisissa franchise-yrityksissä Tanskassa. Yritys markkinoi tuotteitaan ja ratkaisujaan useilla brändeillä, joista kaikilla on pitkä historia ja joista useimmat ovat vedeneristysalan vakiintuneimpien ja tunnetuimpien brändien joukossa omilla markkinasegmenteillään, kuten Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Byggpartner, SealEco, Distri Pond, SPT-Painting, SeiKat, Taasinge Elementer, RVT, Urban Green ja Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding AB on listattu keskisuurten yritysten segmenttiin Nasdaq Stockholmissa pörssikoodilla NWG.

Lisätietoa: www.nordicwaterproofing.com

EG-Trading Oy lyhyesti:

EG-Trading tarjoaa laajan valikoiman viherrakentamisen tuotteita, sekä omia maksaruohomattoja että muiden toimittajien tuotteita pääosin Suomen markkinoille. Liiketoimintamalli on hyvin samanlainen kuin konserniimme kuuluvalla Veg Techilla. Asiakaskunta koostuu uudisrakentamisen osalta rakennusliikkeistä sekä katto- ja infraurakoitsijoista, korjausrakentamisen puolella kiinteistönomistajista. EG-Tradingilla on 15 työntekijää ja vuotuinen liikevaihto on kolme (3) miljoonaa euroa.

Lisätietoa: www.eg-trading.fi