Nordic Waterproofing hankkii 75 % Rakennusliike Ripatti Oy:stä

Nordic Waterproofing Group on hankkinut 75 % suomalaisesta Rakennusliike Ripatti Oy:stä ("Ripatti"). Nurmijärveläinen Ripatti on erikoistunut julkisivurakentamiseen sekä ohutmetallin profilointiin ja työstöön erikoisuutenaan RipRap-räystäselementti ja -turvakaide. Ripatilla työskentelee 30 työntekijää ja vuotuinen liikevaihto on seitsemän miljoonaa euroa. Hankinta laajentaa kattopalveluidemme tarjoamaa Suomen markkinassa.

Ripatti on perustettu vuonna 1978 ja yrityksen pääkonttori sijaitsee Nurmijärvellä. Yritys on erikoistunut RipRap-räystäselementtien ja -turvakaiteiden valmistukseen ja asennuksiin sekä julkisivu-urakointiin, pääosin Etelä-Suomen alueella. Ripatilla työskentelee 30 työntekijää ja vuotuinen liikevaihto on seitsemän miljoonaa euroa. Hankinta on osa Nordic Waterproofingin strategiaa tuote- ja palveluvalikoiman laajentamiseksi. Hankkimalla Ripatin saamme erinomaisen lisän jo olemassa oleviin asennuspalveluihimme.

Hankinta rahoitetaan Nordic Waterproofingin nykyisillä luottojärjestelyillä. Hankinnalla odotetaan olevan pientä positiivista vaikutusta Nordic Waterproofingin osakekohtaisiin tuloksiin vuonna 2021 Asennuspalvelut -segmentissä.

"Liiketoimintamme on kasvanut hyvin usean vuoden ajan ja tämä on luonnollinen askel kehityksen tehostamiseksi”, sanoo Kimmo Ripatti, Ripatin toimitusjohtaja. "Meistä on hienoa saada omistaja, jolla on vahva jalansija Suomen markkinoilla ja hyvä ymmärrys liiketoiminnastamme. Näemme tässä suurta kasvupotentiaalia", Kimmo jatkaa.

"Nordic Waterproofingin strategia on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysostoin. Hankkimalla Ripatin laajennamme kattopalvelutarjontaamme Suomessa. Olemme tyytyväisiä siitä, että Ripatin johto jatkaa vähemmistöosakkaana ja toivotamme uudet suomalaiset kollegamme tervetulleiksi Nordic Waterproofingille”, sanoo Nordic Waterproofing Groupin konsernijohtaja Martin Ellis.

Nämä tiedot toimitettiin julkaistavaksi alla määritetyn yhteyshenkilön kautta 14 heinäkuuta 2021 klo 13.