Nordic Waterproofing on allekirjoittanut sopimuksen suomalaisen puuelementtitoimittajan Seikat Oy:n hankinnasta

Nordic Waterproofing Group on allekirjoittanut sopimuksen suomalaisen Seikat Oy:n (”Seikat”) hankinnasta. Yritys suunnittelee, valmistaa, markkinoi ja asentaa kertopuisia (15 – 24-metrisiä) suurkattoelementtejä teollisuusrakennuksiin, varastohalleihin, julkisiin rakennuksiin ja liikekiinteistöihin. Seikat työllistää 21 henkilöä ja vuotuinen liikevaihto on noin neljä miljoonaa euroa. Päätoimipiste sijaitsee Seinäjoen Ylistarossa. Yrityskauppa on osa NW:n kestävän kehityksen ja puurakentamisen edistämisen strategiaa. Tulo Suomen elementtimarkkinoille on merkittävä askel jalanjälkemme ulottamiseksi Tanskan ja Norjan markkinoiden ulkopuolelle.

Seikat perustettiin vuonna 2013 Suomeen Kauhavalle ja on siitä lähtien tarjonnut korkealaatuisia suurelementtejä ja tasokasta palvelua aina suunnittelusta asennukseen. Seikatilla on hyvä markkina-asema tehokkaiden ja hyvin ohjattujen toimintojen ansiosta. Tämä antaa meille strategisen aseman kasvattaa osuuttamme Suomen elementtirakentamisen markkinassa. ”Seikatin hankinta on tärkeä osa strategiaamme vahvistamalla asemaamme markkinoilla tarjoamalla laajempaa tuote- ja palveluvalikoimaa suomalaisille asiakkaille”, sanoo Nordic Waterproofing Suomen toimitusjohtaja Esa Mäki. ”Elementtirakentaminen kasvaa myös vedeneristysalalla. Hankkimalla Seikatin pystymme tarjoamaan asiakkaille kokonaisratkaisuja, jotka sisältävät kattoelementit, vedeneristyksen sekä lisäksi vielä vaikka aurinkopaneelit”. “Seikatin liiketoiminta on kasvanut hyvin usean vuoden ajan ja tämä on luonnollinen askel kehityksen tehostamiseksi”, sanoo Seikatin toimitusjohtaja Arja Suomalainen. ”Meistä on hienoa saada omistaja, jolla on vahva jalansija Suomen markkinoilla ja hyvä ymmärrys liiketoiminnastamme. Näemme tässä suurta kasvupotentiaalia”, Arja jatkaa. Nordic Waterproofing Holding AB:n suomalainen tytäryhtiö Nordic Waterproofing Oy on allekirjoittanut sopimuksen Seikat Oy:n osakkeiden hankinnasta. Kauppa viimeistellään 1. huhtikuuta 2021, jolloin 84 % osakekannasta siirtyy NW:n omistukseen. Nordic Waterproofingilla on myös optio hankkia loput 16 % yrityksen osakekannasta 2023. Hankinta rahoitetaan Nordic Waterproofingin nykyisillä luottojärjestelyillä. Hankinnalla odotetaan olevan pientä positiivista vaikutusta Nordic Waterproofingin osakekohtaisiin tuloksiin vuonna 2021 Tuotteet ja ratkaisut -segmentissä. “Nordic Waterproofingin strategia on edistää kestäviä puupohjaisia ratkaisuja sekä laajentaa tuote- ja palveluvalikoimaamme. Olen iloinen, että saamme Seikatin konserniimme ja voimme näin lisätä panostustamme kestävään rakentamiseen Suomessa. Olemme tyytyväisiä siitä, että Seikatin johto jatkaa vähemmistöosakkaana ja toivotamme uudet suomalaiset kollegamme tervetulleiksi Nordic Waterproofingille”, sanoo Nordic Waterproofing Groupin konsernijohtaja Martin Ellis. Nämä tiedot toimitettiin julkaistavaksi alla määritetyn yhteyshenkilön kautta 10. maaliskuuta 2021 klo 14.00.

