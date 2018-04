Nordic Waterproofing ostaa viherkattoyrityksen Ruotsista

LEHDISTÖTIEDOTE 20.4.2018. Nordic Waterproofing Group ostaa johtavan viherkattoihin ja kasvillisuusjärjestelmiin erikoistuneen ruotsalaisyritys Veg Techin.

Nordic Waterproofing Group on allekirjoittanut sopimuksen ruotsalaisen Veg Techin hankinnasta. Veg Tech on perustettu 1987 Ruotsin Vislandassa ja on jo 30 vuoden ajan auttanut asiakkaitaan toteuttamaan vihreämpiä ja luonnollisempia ympäristöjä. Yhtiö kasvattaa, kehittää ja toimittaa monikäyttöisiä kasvillisuusjärjestelmiä katoille, piha- ja kattopuutarhoihin, vesi- ja maaperäympäristöihin sekä viherseiniin. Elinvoimaisia ja kestävää kehitystä tukevia ekosysteemejä luovilla ratkaisuilla voidaan viivyttää hulevesiä, parantaa vedenlaatua sekä tukea biodiversiteettiä luonnonmukaisin menetelmin. Veg Techin vuotuinen liikevaihto on noin 125 MSEK ja yhtiö työllistää noin 45 henkilöä. Veg Tech on jo vuosien ajan investoinut tuotantokapasiteettiin ja tämä on luonnollinen askel kiihdyttää yhtiön kehittymistä kasvillisuusteknologian ja ympäristöystävällisten ratkaisujen markkinajohtajaksi.

”Olemme tyytyväisiä, kun saimme mahdollisuuden tähän yritysostoon. Veg Techin vakaa asema kasvillisuusjärjestelmissä ja viherkatoissa täydentää erinomaisesti nykyistä korkealaatuisten vedeneristysratkaisujen tarjoamaamme”, Nordic Waterproofingin konsernijohtaja Martin Ellis sanoo. ”Veg Techin hankinnalla Nordic Waterproofing osoittaa ja vahvistaa sitoutumistaan kestävän kehityksen mukaisiin ja ympäristötehokkaisiin rakennusteollisuuden ratkaisuihin.”

Hulevesien viivyttämisellä voidaan vähentää rankkasadevahinkoja kaupunkiympäristöissä, joissa viemäriverkostot eivät kestä yhä kasvavaa rasitusta. Hyödyntämällä ratkaisuja tehokkaasti voidaan viemäriverkostojen mitoituksessa säästää. Viherkattojen avulla voidaan parantaa kaupunki-ilman laatua ja tuoda luonto lähelle kaupunkiasujaa tiheäänkin rakennetussa ympäristössä.

”Suomen kaupunkiympäristöissä viherkatot ovat tärkeä ja nouseva elementti erityisesti uudistuotannossa. Nyt pääsemme vahvistamaan jo ennestään hyvää valikoimaamme ja tarjontaamme asiakkaillemme”, sanoo Suomen toimintojen toimitusjohtaja Esa Mäki.

Liite: Kuva: Miina Merisalo, kohde Kauppakeskus Emporia Malmö Ruotsi