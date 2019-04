Nordic Waterproofing Suomi ostaa Polywork Oy:n pinnoitusliiketoiminnan

Lehdistötiedote 18.4.2019. Nordic Waterproofing täydentää vedeneristyspalveluiden valikoimaansa ostamalla Polywork Oy:n pinnoitusliiketoiminnan. Nestemäisillä vedeneristeillä tehtävät pinnoitukset soveltuvat niin katto-, lattia- kuin huoltoliiketoiminnan kohteisiin.

Polyworkin pinnoitusliiketoiminta muodostuu nestemäisillä vedeneristeillä ruiskutettavista pinnoitteista, joita käytetään mm. vesikattojen saneerauksissa sekä betonisten rakenteiden, kuten pihakansien ja parkkihallien, vedeneristyksissä. – Haluamme panostaa palveluliiketoimintaamme ja nestemäiset vedeneristykset ovat puuttuva palanen, kertoo Nordic Waterproofing Suomen toimitusjohtaja Esa Mäki. Ja nimenomaan haluamme panostaa laatuun, siksi ostimme jo useita vuosia toimineen liiketoiminnan ja sen mukana laadukkaaseen tekemiseen vaadittavan osaamisen ja kokemuksen, Mäki jatkaa. PDA Europen, polyureavalmistajien ja -urakoitsijoiden liiton jäsenenä liiketoiminnan vetäjä Tomi Taalikka on koulutettu edistämään ja ylläpitämään alan laatustandardeja sekä oikeita työmenetelmiä.

Polyworkin liiketoiminta liitetään osaksi SPT-Painting Oy:tä, joka on Nordic Waterproofing -konsernin lattia- ja laivankansipinnoituksiin erikoistunut tytäryritys. Tähän asti Polyworkin toiminta on keskittynyt Etelä-Suomeen, mutta tavoitteena on kasvattaa liiketoiminta koko maan kattavaksi. -Näen tässä suurta potentiaalia, kertoo liiketoiminnan mukana siirtyvä vetäjä Tomi Taalikka. Liiketoimintamme sopii erinomaisesti osaksi Suomen johtavaa vedeneristyskonsernia. Liiketoimintakauppa antaa meille vakaan pohjan liiketoiminnan järjestelmälliseen kehittämiseen ja kasvattamiseen. Samalla voimme tarjota Nordic Waterproofingin asiakkaille entistä laajemman palveluvalikoiman, josta valitaan aina asiakkaan tarpeisiin paras ja tarkoituksenmukaisin ratkaisu.