Nordic Waterproofing tuo markkinoille uuden ympäristöystävällisen kattotuotesarjan

Kerabit Nature™ on uusi ympäristöystävällinen kattotuotesarja, jossa bitumista merkittävä osa korvataan mäntyöljyllä. Ensimmäiset tuotteet lanseerataan tämän vuoden aikana.

Kerabit-bitumikatteita ja -vedeneristystuotteita valmistava Nordic Waterproofing tuo markkinoille uuden ympäristöystävällisen Kerabit Natureksi™ nimetyn tuotesarjan. Nature-sarjan tuotteissa pääraaka-aineesta eli bitumista korvataan merkittävä osa selluloosatuotannon tähteenä syntyvällä mäntyöljyllä. Mäntyöljyjalosteiden kasvihuonekaasupäästöt ja hiilijalanjälki ovat pienemmät kuin vastaavien fossiilista raaka-aineista valmistettujen tuotteiden ja myös pienemmät kuin monien muista kasviöljyistä valmistettujen tuotteiden.

- Tuotteita on suunniteltu jo jonkin aikaa ja ensimmäiset koeajot on tehty, kertoo tuotepäällikkö Mikko Nikander Nordic Waterproofing Oy:stä. Hyvältä näyttää, jatkamme kehitystyötä ja tutkimme muun muassa mahdollisuuksia mäntyöljyn osuuden kasvattamiseen sekä kierrätysmateriaalien käyttöön raaka-aineena. Mäntyöljyn käyttö ei vaikuta tuotteiden teknisiin ominaisuuksiin tai ulkonäköön. Tarkoituksemme on tuoda ensimmäiset Kerabit Nature™ -sarjan tuotteet markkinoille tämän vuoden aikana.

Mäntyöljyn lisäksi Kerabit Nature™ -tuotteisiin on mahdollista erilaisten sirotteiden avulla yhdistää myös muita ympäristöä säästäviä ominaisuuksia. Esimerkiksi LESSNOX®-pinnoite hajottaa liikenteen ja teollisuuden tuottamia, ihmisille ja luonnolle haitallisia typen oksideja. Valkoinen sirote puolestaan auttaa alentamaan katon lämpötilaa jopa muutamalla kymmenellä asteella ja näin jäähdytyksen tarve katon alla olevissa sisätiloissa vähenee.

- Näemme ympäristöä säästävien tuotteiden kehittämisen erittäin tärkeänä, Mikko Nikander toteaa.