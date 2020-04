NordLab on nostanut COVID-19 näytteiden testauskapasiteettia

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä NordLab on nostanut koronavirusdiagnostiikan testauskapasiteettia.

COVID-19 näytteiden analysointi on aloitettu NordLab Kajaanin, Kemin, Kokkolan ja Rovaniemen aluelaboratorioissa tällä viikolla. Näiden laboratorioiden testauskapasiteetti on noin 20-30 näytettä/vrk/laboratorio. Analyysejä tehdään ympäri vuorokauden. Kiireellisissä tapauksissa vastaukset saadaan aikaisempaa nopeammin hoitoyksiköiden käyttöön. Kiireettömät näytteet on pääasiassa keskitetty NordLab Oulun aluelaboratorioon.

NordLabin COVID-19 näytteiden testauskapasiteetti on omana tuotantona 400 testiä/vrk. Lisäksi 150 testiä/vrk analysoidaan alihankintana, joten kokonaiskapasiteetti on 550 testiä/vrk.