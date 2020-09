NordLab on nostanut koronavirustestien kapasiteetin huippulukemiin

NordLab on nostanut voimakkaasti koronavirustestien kapasiteettia ja on tehnyt huippupäivinä testejä jopa 2600 kappaletta päivässä.

NordLabissa on tehty omana tuotantona jo lähes 110 000 SARS-CoV2 koronavirustestiä COVID-19 –epidemian aikana. Näistä noin 57 000 testiä eli yli puolet on tehty elo-syyskuun aikana. Koronavirustestejä on tehty korkeimmillaan jopa 2600 kappaletta päivässä koko NordLabin alueella.

Syyskuussa tutkituista näytteistä 73 % on vastattu vuorokauden sisällä siitä, kun näyte on saapunut laboratorioon. Vasteaikamme on parantumassa edelleen.