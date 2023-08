Norjalainen menestysromaani on suuri sukusaaga vallasta, perinnöstä, sotasalaisuuksista ja historian kirjoittamisesta

Norjan eliittijoukoissa Bosniassa palvelleen ja toimittajana Lähi-idässä ja Afganistanissa työskennelleen kirjailijan Aslak Noren Meren hautausmaa (Gummerus) on tragedioiden ja rakkauden värittämä trillerimäinen matka Falckin suvun salaisuuksiin. Romaani on ollut huikea myynti- ja arvstelumenestys kotimaassaan, ja sen käännösoikeudet on myyty 17 maahan. Kirja ilmestyy suomeksi 21.8.