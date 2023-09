Norjan dekkarikuninkaan uuden jännitysromaanin suomennos julkaistaan syyskuussa

Yltiölahjakas Mia toipuu hiljalleen siskonsa menetyksestä ja päättää lopettaa työnsä poliisissa. Mia muuttaa pysyvästi kaukaiselle Hitran saarelle Norjaan. Juuri kun Mia on löytämässä vakaamman suunnan, hän joutuu kohtaamaan saarella vaanivan pahuuden: Kolme vuotta aiemmin pieni poika katosi saarelta. Nyt löytyy 16-vuotiaan tytön ruumis, ja verilammikkoon rikospaikalle on kirjoitettu kadonneen pojan nimi. Mian on astuttava jälleen murhatutkijan rooliin, avuksi hän saa tutun työparin, Holger Munchin. Mutta menneisyyden tapahtumat saartavat heidät ja Hitran asukkaat umpikujaan. Kunnes mikään ei ole enää entisellään.

