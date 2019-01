Norjan prinsessa avoimena uutuuskirjassaan: “Minä olin erilainen” – Tulossa pian Suomeen vierailulle

Koko elämänsä julkisuuden valokeilassa elänyt Norjan prinsessa Märtha Louise valottaa uutuuskirjassaan Herkäksi syntynyt, minkälaista on elämä erityisherkkänä. Prinsessa vierailee Suomessa kirjan tiimoilta 20.–22.3.

Prinsessa Märtha Louisen ja energiahoitaja Elisabeth Nordengin Herkäksi syntynyt -teoksessa kietoutuvat kiehtovalla tavalla yhteen prinsessan ja tavallisen naisen tarina.

Koskettava ja ajatuksia herättävä omaelämäkerrallinen opas sisältää myös harjoituksia erityisherkkyyden vaalimiseen. Henkilökohtaisista kokemuksista sekä kohtaamisista asiantuntijoiden kanssa syntyy uudenlainen kuva erityisherkkien maailmasta. Siinä maailmassa herkkyys voi olla voimavara, kunhan ottaa siitä itse vastuun.

“Nyt aikuisena olen usein miettinyt, että satu prinsessasta ja herneestä käsittelee nimenomaan erityisherkkyyttä. Että pystyy tuntemaan herneen, jota kukaan ei huomaa. Osa meistä on luotu sellaisiksi: herkkähipiäisiksi ja erityisen herkiksi ympäristöllemme ja ihmisille ympärillämme”, toteaa prinsessa Märtha Louise kirjassa.

Norjan prinsessa Märtha Louise on suosittu kirjailija ja tv-esiintyjä. Hän on koulutukseltaan fysio- sekä Rosen-terapeutti. Elisabeth Nordeng on valmistunut laivamekaanikoksi mutta vaihtoi suuntaa ja pätevöityi energiahoitajaksi. Naiset pitivät vuosia yhteistä itsensä kehittämiseen liittyvää Soulspring-yritystä. Kirjan on suomentanut Ebba Erolin.

Prinsessa tulee Suomeen maaliskuussa



Prinsessa Märtha Louise sekä tietokirjailija Elisabeth Nordeng vierailevat Suomessa 20.–22.3. Heitä on siinä yhteydessä mahdollisuus haastatella yleisessä pressitilaisuudessa, joka pidetään 20.3. aamupäivästä Helsingissä. Tarkka aika ja paikka täsmentyvät myöhemmin.

Prinsessa Märtha Louise ja Elisabeth Nordeng pitävät lisäksi kaksi “Erityisherkkyys voimavarana” -yleisöluentoa:

Helsingissä 20.3.2019 klo 18.00–19.30.

Paikka: Helsingin yliopiston juhlasali, Aleksanterinkatu 5, 00170 Helsinki

Liput Lippupisteestä (alk. 33,50 €)

Turussa 21.3.2019 klo 18.00–19.30

Paikka: Turun Logomo, Teatro-sali, Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku

Liput Lippupisteestä (alk. 33,50 €)

