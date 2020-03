Normet digitalisoi huolto- ja palveluliiketoimintansa: lisäarvopalveluita, ennakointia ja globaalia etähuoltoa

eCraft on IT- ja konsultointipalveluihin keskittynyt yritys, jonka palvelut kattavat digitaalisten liiketoimintaratkaisujen kokonaisuuden ml. toiminnanohjauksen ja asiakkuudenhallinnan, kenttätyön sovellukset, analytiikka- ja koneoppimispalvelut, sovelluskehityksen ja palvelumuotoilun sekä infrapalvelut. Meillä työskentelee yli 300 asiantuntijaa, joiden osaamisessa yhdistyy asiakasymmärrys, uusin teknologia sekä dataosaaminen. eCraft on edelläkävijä Microsoft-ratkaisuissa sekä johtava Adaptive Insights- ja Qlik-konsultointitalo. Toimipisteemme sijaitsevat Espoossa, Tampereella, Vaasassa, Turussa ja Malmössä. eCraft kuuluu kansainväliseen Fellowmind Groupiin, joka on yksi Euroopan suurimpia digitaalisiin liiketoimintasovelluksiin keskittyneitä taloja. Yhteensä Fellowmindilla on 1000 asiantuntijaa Hollannissa, Saksassa, Ruotsissa ja Suomessa. Lue lisää www.ecraft.com