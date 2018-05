Norovirus aiheutti Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen ja Laakson sairaalan epidemian

Neljältä sairastuneelta on löytynyt ulostenäytteistä norovirus. Sairastuneet kärsivät tyypillisistä norovirustaudin oireista, kuten pahoinvoinnista, oksentelusta ja ripulista. Sairastuneista otetuista näytteistä saadaan lisää tuloksia ensi viikolla.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut ja epidemiologinen toiminta selvittävät vatsatautiepidemiaa, ja sen mahdollista yhteyttä ruokailuun Koskelan monipuolisessa palvelukeskuksessa ja Laakson sairaalassa. Tällä hetkellä sairastuneita on tiedossa noin 100. Ensimmäiset sairastumiset havaittiin maanantaina 21.5.2018.

Laakson sairaalan ja Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen ruoat valmistetaan Koskelan ravintokeskuksessa. Ympäristöpalvelut on tarkastanut Koskelan ravintokeskuksen keittiötilat tiistaina 22.5.2018 ja ottanut 14 elintarvikenäytettä. Näytteiden tulokset valmistuvat aikaisintaan torstaina 24.5.2018 iltapäivällä. Ravintokeskuksen tiloissa ja toiminnassa ei havaittu erityistä huomautettavaa.

Ravintokeskuksessa sekä potilas- ja asukastiloissa on tehty pintojen tehopuhdistus heti, kun tiedot sairastumisista tulivat. Ravintokeskus on avoinna normaalisti. Asukastilojen puhdistukset on aloitettu jo eilen.

Norovirus tarttuu erittäin helposti

Norovirus tarttuu helposti suoraan henkilöstä toiseen tai pintojen välityksellä. Noroviruksen tarttumista voi ehkäistä huolellisella käsien pesulla. Sairastuneiden työntekijöiden ja elintarviketyössä olevien tulisi olla poissa työstä vähintään kaksi vuorokautta oireiden loppumisen jälkeen.

Lisätietoja noroviruksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen www-sivuilta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit/taudit-ja-mikrobit/virustaudit/norovirus