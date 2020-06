Nortal kasvatti liikevaihtoaan 86 miljoonaan euroon vuonna 2019

Monikansallinen liiketoiminnan ja IT-alan konsultti ja ohjelmistotoimittaja Nortalin kansainvälinen liikevaihto vuonna 2019 kasvoi 29 % edellisvuoteen verrattuna ollen nyt 86 miljoonaa euroa. /// Korjattu po. Käyttökate /// (EBITDA) oli 11,4 miljoonaa euroa. Myös Suomessa Nortalin toiminta oli tilikauden aikana kannattavaa ja yhtiö perusti uusia liiketoimintayksiköitä tulevaisuuden kasvua tukemaan.

Vuosi 2019 oli Nortalille tuloksellinen kaikilla sen markkinoilla, mutta erityistä vahvistumista tapahtui Saksassa, Yhdysvalloissa ja Suomessa. Liikevaihdon ja voiton kasvun lisäksi yhtiö saattoi päätökseen 50 miljoonan joukkovelkakirjalainan, jolla yhtiö rahoittaa tulevien vuosien kasvua Saksassa ja Pohjoismaissa.

“Viime vuosi oli kokonaisuudessaan Nortalille erinomainen ja kasvoimme jokaisella kotimarkkinallamme”, toteaa Priit Alamäe, Nortalin perustaja ja toimitusjohtaja ja jatkaa: “Tarjoamamme on nyt hyvin tasapainoinen niin maantieteellisesti kuin toimialojenkin suhteen. Investoimme jatkossakin vahvasti strategisiin, pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, joille ammattilaisemme pystyvät tuottamaan mitattavia positiivisia tuloksia. Näiden tekijöiden ansiosta olemme onnistuneet kestävässä kasvussamme.”

Suomessa Nortalin liiketoiminta kehittyi suotuisasti vuoden 2019 aikana. Yhtiö panosti voimakkaasti automaatioon ja ja laatuun sekä asiakkuuksien kehittämiseen.

“Viime tilikaudella toimintamme Suomessa oli kannattavaa - saimme pitkäaikaisia projekteja päätökseen ja pääsimme samalla käynnistämään uusia monivuotisia hankkeita yhdessä asiakkaidemme kanssa”, toteaa Nortalin Suomen toimitusjohtaja Harri Koponen ja jatkaa: “Uudet asiakkuutemme ovat nyt paremmassa tasapainossa keskenään kuin aikaisemmin. Viime vuonna käynnistimme myös kaksi uutta liiketoimintayksikköä, joilta odotamme lisääntyvää kasvua ja kannattavuutta tulevina vuosina.”

Näkymät vuodelle 2020

“Vuoden 2020 talouskehitystä on haastava ennustaa koronaviruksen aiheuttamien epävarmuuksien ja niistä seuranneen talouskriisin vuoksi. Liiketoimintamme on kuitenkin jo nyt osoittautunut kestäväksi ja olemme vahvan ammattilaisuutemme ja monimuotoisen asiakaskentämme ansiosta hyvissä asemissa pitkällä tähtäimellä”, Piiit Alamäe jatkaa.

Koroviruksen aiheuttama pandemia on ollut suuri muutosajuri vuonna 2020 ja se on vauhdittanut digitalisoitumista niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Poikkeusaika on myös lisännyt ketteryyden merkitystä liiketoiminnassa ja yritysten on täytynyt pystyä toimimaan ja sopeutumaan normaaliaikoja nopeammin.

“Digitaalisuuteen vuosien varrella investoineet yritykset ovat ottaneet korvaamattoman vakuutuksen tällaisia tilanteita varten. Näemme nyt, että verkkokauppa, jakelu- ja tuotantoketjujen digitalisointi, sähköiset julkiset palvelut sekä terveystiedon digitaalinen saatavuus ovat kriittisiä tekijöitä toimiville julkisille ja yksityisille organisaatioille”, Alamäe sanoo.

Työntekijäiden osallistaminen ja kehittäminen fokuksessa

Nortal on sitoutunut työntekijöidensä osallistamiseen, hyvinvointiin ja ammatilliseen kehittämiseen. Myös vahvojen paikallisten ammattilaisyhteisöjen kehittämiseen osallistuminen kaikilla yhtiön markkinoilla on tärkeä fokusalue yhtiölle.

“Parhaan asiakaskokemuksen saavuttaminen vaatii erittäin osaavaa ja inspiroitunutta työvoimaa. Haluamme, että hyvä asiakaskokemus on nortalilaisilla verissä ja sen vuoksi investoimmekin vuosittain henkilöstömme kehittämiseen summan, joka vastaa noin 20 % liikevoitostamme”, Alamäe sanoo.