Nortal laajentaa ja avaa toimipisteen Jyväskylään

Monikansallinen it-alan palvelu- ja konsultointiyritys Nortal laajentaa toimintaansa ja avaa Suomen viidennen toimipisteensä Jyväskylään. Uuteen toimipaikkaan keskitetään erityisesti datan, modernin ohjelmistokehityksen ja pilvipalveluiden osaamista tukemaan kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita matkalla kohti digitaalista liiketoimintaa.

Sijainnista riippumaton toimintamalli, jossa hajautetut kansainväliset tiimit toimivat etäyhteyksiä hyödyntäen, on ollut Nortalissa käytössä jo vuosia. Näin tehdään myös pilvipalveluita ja ohjelmistoja kehittävissä asiakashankkeissa, joissa on mukana asiantuntijoita useista eri maista. Nortalin uusi Jyväskylän toimipiste tulee toimimaan aktiivisena osana Nortalin Euroopan ja Yhdysvaltojen osaajaverkostoa. Yrityksen asiakkaita Suomessa ovat mm. DNA, Lindström, Neste, Outokumpu, Terveystalo ja Verohallinto.

”Tarjoamme asiakkaillemme heidän tarpeisiinsa parhaiten sopivat osaajat ja parhaiten soveltuvat teknologiat paikasta riippumatta. Monikansallinen tiimityö on ollut meille arkipäivää jo vuosia, joten paikasta riippumatonta työkulttuuria ei ole tarvinnut pandemian vuoksi luoda”, kertoo Nortalin pilvipalveluliiketoiminnasta vastaava johtaja Petri Rönkkö.

”Kilpailu it-alan kovista osaajista on tiukkaa, joten on luonnollista laajentaa fyysisiä toimipisteitämme sinne, mistä asiantuntijoita on saatavilla nyt ja myös jatkossa. Jyväskylässä on erinomaista, kansainvälisen luokan it-osaamista ja Jyväskylän korkeakouluissa koulutetaan tulevaisuuden tähtiä koko ajan lisää”, Jyväskylässä itsekin asuva Rönkkö lisää ja jatkaa: ”Uuden toimipisteemme kautta voimme tarjota Nortalin tuleville keskisuomalaisille työntekijöille paitsi mielenkiintoisia koti- ja kansainvälisiä projekteja, myös inspiroivaa yhteisöllisyyttä ja paikallisuutta lähellä kotia”.

Nortalin toimipiste avataan Yrityskampus Crazy Towniin osoitteessa Kauppakatu 39. Nortalin pilviteknologiaosaajien lisätarve vuoden 2021 aikana on 10—20 henkilöä.

Nortal Oy:n Suomen toimistot sijaitsevat Jyväskylän lisäksi Helsingissä, Oulussa, Turussa ja Uudessakaupungissa. Maailmanlaajuisesti Nortalilla on nyt 19 toimistoa, joissa työskentelee yhteensä yli 1 000 asiantuntijaa.