Nortal vahvistaa pilviteknologiaosaamistaan merkittävällä yritysostolla

Monikansallinen liiketoiminnan ja IT-alan konsultti ja ohjelmistotoimittaja Nortal on ostanut yhdysvaltalaisen pilviteknologiaan keskittyvän ohjelmistoyhtiö Dev9:n. Yritysoston myötä 750 ammattilaista 14 maassa työllistävä Nortal vahvistaa entisestään pilviteknologiaosaamistaan ja pystyy näin paremmin palvelemaan yli 150 asiakastaan tiedon hyödyntämisessä ja liiketoimintojen pilveen siirtämisessä.

Julkisten toimintojen digitalisoimisesta tunnettu Nortal on vahvassa kasvussa maailmalla ja Suomessa. Yhtiön visiona on mahdollistaa saumaton yhteiskunta yksinkertaistamalla ja suoraviivaistamalla monimutkaisia prosesseja yrityksille, valtionhallinnoille ja terveyspalveluiden tarjoajille.

Nortal on jo ennestään laaja pilviteknologian hyödyntäjä erityisesti Pohjoismaissa ja Euroopassa, ja nyt yhtiö vahvistaa entisestään asemiaan ostamalla yhdysvaltalaisen vahvasti kasvavan Dev9-ohjelmistoyhtiön. Dev9 on yksi arvostetuimmista Amazon Web Services Advanced ja Google Cloud Premier -toimijoista Yhdysvalloissa. Yritysosto on myös olennaisen osa Nortalin laajentumisstrategiaa Pohjois-Amerikassa.

”Nortal on ollut pilviteknologian osaaja jo pitkään ja tällä yritysostolla voimistamme tätä erityisaluetta ja portfolioamme entisestään”, kertoo Harri Koponen, Nortal-konsernin kaupallinen johtaja ja Nortal Oy:n toimitusjohtaja ja jatkaa: ”Dev9-yhtiön osto tuo meille lisää voimaa asiakkuuksien kehittämiseen sekä Yhdysvalloissa että muualla, myös Suomessa. Dev9 lisää ennen kaikkea syvää teknologista osaamistamme, josta asiakkaamme ympäri maailman hyötyvät.”

“Viimeisen kahdeksan vuoden aikana olemme rakentaneet maailmanluokan ohjelmisto- ja pilviteknologia-ammattilaisten tiimin, joka pystyy ratkaisemaan asiakkaiden monimutkaisimmatkin teknologiset haasteet”, kommentoi Dev9:n perustaja ja toimitusjohtaja Matt Munson ja jatkaa: “Yhdistämällä tämän Nortalin maailmanlaajuisen liiketoiminnan ja rautaisen osaamisen kanssa, palvelemme asiakkaita nyt kellon ympäri ja pystymme tarjoamaan heille alan parasta osaamista.”