Nostalgisia lauantaituokioita ruiskumestarin kamarissa

Ruiskumestarin talo

Kruununhaan jyhkeiden kivilinnojen kätköissä sijaitsee pieni keltainen puutalo, Ruiskumestarin talo. Se valmistui 1818 ja on kantakaupungin vanhin paikallaan säilynyt puinen asuinrakennus. Ruiskumestarina toiminut Alexander Wickholm osti talon 1859 vaimonsa Erikan ja perheen kolmen lapsen kodiksi. Talon huoneet on entisöity ja sisustettu perukirjoista saatujen tietojen pohjalta kuvaamaan varakkaan pikkuvirkamiesperheen elämää. Ruiskumestarin taloon on aina vapaa pääsy.

Ruiskumestarin talo on osa Helsingin kaupunginmuseota. Samaan organisaatioon kuuluvat myös Hakasalmen huvila, Työväenasuntomuseo ja Ratikkamuseo.