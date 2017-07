Nosto nosti 15 miljoonan jättirahoituksen ja julkisti yhteistyön Facebookin kanssa

Nosto Solutions Oy

Bulevardi 21

00180 Helsinki



http://www.nosto.com

Nosto Solutions Oy on ohjelmistoyhtiö joka kehittää verkkokaupoille SaaS-palvelua joka muuttaa verkkokaupan asiointikokemusta dynaamisemmaksi ja personoiduksi. Palvelu analysoi kävijöiden käyttäytymistä verkkokaupassa ja tarjoaa kullekin vierailijalle henkilökohtaisen ostokokemuksen. Mihin tahansa verkkokauppaan lisättävä Nosto tarjoaa kauppiaille kokonaisvaltaiset työkalut verkkokaupan personointiin. Nosto on tällä hetkellä käytössä kansainvälisesti jo yli 25.000:ssa verkkokaupassa ja yli sadassa maassa. Toimipisteitä Nostolla on Helsingin päätoimiston lisäksi New Yorkissa, Lontoossa, Berliinissä ja Tukholmassa.