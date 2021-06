Nosto ostaa australialaisen ohjelmistoyhtiö Stacklan ja jatkaa maailmanvalloitustaan

Jaa

Suomen nopeimmin kasvaviin SaaS yrityksiin kuuluva Nosto on julkistanut ostavansa australialaisen ohjelmistoyhtiö Stacklan täydentääkseen tuotetarjontaansa sekä laajentaakseen Aasian ja Tyynenmeren maiden markkinoille.

Suomalainen ohjelmistoyritys Nosto on julkistanut ostavansa australialaisen ohjelmistoyritys Stacklan. Stacklan kehittämä tuote auttaa yrityksiä löytämään kuluttajien luomaa sisältöä kuten kuvia Instagramista ja pyytämään käyttöoikeudet sisältöön. Luvan saatuaan Stacklan tuote ylläpitää galleriaa sisällöistä joille on hankittu markkinointiluvat ja yritys voi alkaa käyttää sisältöä markkinoinnissaan – esimerkiksi verkkosivuillaan. Tuotteen avulla yritykset saavat käyttöönsä entistä autenttisempaa fanien itse luomaa visuaalista sisältöä brändistä ja tuotteista. Verkkokaupoille tämä tuo mahdollisuuksia esimerkiksi näyttää miltä miltä myynnissä oleva vaate näyttää erilaisten ihmisten päällä mallikuvien lisäksi.



Stackla on perustettu vuonna 2012 Australiassa ja sillä on toimistot Sydneyn lisäksi Lontoossa ja San Franciscossa työllistäen yli 30 henkilöä. Suurin osa yrityksen asiakkaista ja liikevaihdosta on Yhdysvalloista. Asiakkaina on nimekkäitä yrityksiä kuten Lush Cosmetics, Canon, Weber, Nintendo, Universal Music Group ja Kia Motors.



Tutkimusten mukaan kuluttajien itse ottamien kuvien lisääminen sosiaalisesta mediasta tuote-esittelyn yhteyteen vaikuttaa ostopäätökseen positiivisesti. Sosiaalisen median kuvien lisääminen tuotekortille voi nostaa konversion jopa kuusinkertaiseksi. Ostokonversion parantamisen lisäksi toinen iso syy yrityksille lähteä hyödyntämään kuluttajien tuottamaa sisältöä on sen kustannustehokkuus verrattuna brändien itse tuotettamaan visuaaliseen sisältöön. Useat brändit ja verkkokaupat tuskailevat entisestään lisääntyvien visuaalisen sisällön tarpeiden ja niihin liittyvien korkeiden kustannusten kanssa. Kuluttajien tuottaman sisällön hyödyntäminen ratkaisee osaltaan myös tätä haastetta.



Nosto on suomalainen ohjelmistoyritys joka kehittää pilvipalveluna tarjottavaa markkinointiautomaation ratkaisua verkkokaupoille. Suosittu palvelu analysoi kävijöiden käyttäytymistä verkkokaupassa ja tarjoaa kullekin vierailijalle personoidun ostokokemuksen. Palvelun avulla kauppiaat parantavat konversiota, asiakasuskollisuutta ja verkkokaupan myyntiä tarjoamalla entistä paremman ostokokemuksen.



Suurin osa Noston liikevaihdosta tulee jo Yhdysvalloista ja sillä on toimistot Helsingin lisäksi Tukholmassa, Lontoossa, Berliinissiä, Pariisissa, New Yorkissa ja Los Angelesissa. Nosto on tullut suosituksi erityisesti Shopify verkkokauppa-alustaa käyttävien yritysten keskuudessa ja tuhansien asiakkaiden joukossa on kansainvälisiä brändejä kuten Muji, Paul Smith, HUF, Billabong, Everlast, New Era, Dermalogica, Office Depot, Gymshark, Columbia, Vans, Volcom ja Caterpillar. Suomalaisista yrityksistä asiakkaisiin kuuluu mm. Finnish Design Shop, Fiskars ja Finlayson.



Yhdistämällä Stacklan tuotteen Noston personointikyvykkyyden kanssa verkkokauppiaat ja brändit voivat kohdistaa autenttista sisältöä paremmin erilaisille kuluttajille.



“Uskomme että tämä personoinnin ja autenttisen kuluttajien luoman sisällön yhdistelmä auttaa parantamaan ostokokemusta verkkokaupoissa entisestään, joka on missiomme” kertoo Noston perustaja ja kehitysjohtaja Juha Valvanne.



Noston toistuvan vuosilaskutuksen arvo eli ARR (annual recurring revenue) on jo yli 20 miljoonaa euroa ja yritys on kääntänyt liiketoimintansa kannattavaksi. Koronaviruksen aiheuttama pandemia on lisännyt verkosta ostamista ja vauhdittanut osaltaan myös Noston palvelun kysyntää.



Nosto on yksi harvoista suomalaisista SaaS yrityksistä joka etsii aktiivisesti yritysostoja Suomen ulkopuolelta. Ensimmäisellä yrityskaupallaan Nosto täydentää tuotetarjontaansa sekä vauhdittaa laajentumistaan Yhdysvaltojen ja Aasian markkinoilla.



“Tärkeä osa kasvustrategiaamme on yritysostot ja viimeisen vuoden ajan olemme käyneet läpi kymmeniä ostokohteita ympäri maailmaa. Tällä kertaa piti mennä kirjaimellisesti maailman toiselle puolelle asti jotta löytyi sopiva kohde. Visiomme on tulla maailmanlaajuisesti ykköseksi alallamme ja tämä yrityskauppa auttaa toteuttamaan unelmaamme.” kertoo Valvanne.





Noston perustajat: Juha Valvanne, Antti Pöyhönen, Jani Luostarinen

Toimitusjohtaja: Jim Löfgren

Pääsijoittajat: OpenOcean, Idinvest, Wellington Partners, Tesi