Nosto ostaa itävaltalaisen ohjelmistoyhtiö Findologicin

Helsinki - 15.12.2022

Suomalainen ohjelmistoyritys Nosto Solutions Oy on julkistanut ostavansa itävaltalaisen ohjelmistoyritys Findologicin. Findologic tarjoaa verkkokaupoille pilvipalveluna tarjottavaa ohjelmistoa parantamaan verkkokaupan sisäisten hakutuloksien osuvuutta. Hakutoiminto on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista verkkokaupassa ja sen toiminta vaikuttaa merkittävästi käyttökokemukseen ja tuotteiden löydettävyyteen.

Findologic on perustettu vuonna 2008 Itävallassa ja sillä on yli 50 työntekijää Lontoossa, Münchenissä ja Salzburgissa. Se on markkinajohtaja Keski-Euroopassa ja suurin osa asiakkaista ja liikevaihdosta on saksankielisiltä alueilta Saksasta, Itävallasta ja Sveitsistä. Asiakkaina on nimekkäitä keskieurooppalaisia yrityksiä kuten Carrera Toys, Calumet Photographic, Alpha Industries, ASMC ja Kitlocker.

Nosto on suomalainen ohjelmistoyritys joka kehittää pilvipalveluna tarjottavaa markkinointiautomaation ja personoinnin ratkaisua verkkokaupoille. Maailmanlaajuisesti tuhansien verkkokauppojen suosima palvelu analysoi kävijöiden käyttäytymistä verkkokaupassa ja tarjoaa kullekin vierailijalle personoidun ostokokemuksen. Palvelun avulla kauppiaat parantavat konversiota, asiakasuskollisuutta ja verkkokaupan myyntiä tarjoamalla entistä paremman ostokokemuksen.

Suurin osa Noston uusista asiakkaista tulee Yhdysvalloista ja sillä on toimistot Helsingin lisäksi New Yorkissa, Lontoossa, Sydneyssä, Berliinissä, Tukholmassa, Pariisissa ja Kaunaksessa. Nosto on tullut suosituksi erityisesti Shopify verkkokauppa-alustaa käyttävien yritysten keskuudessa ja tuhansien asiakkaiden joukossa on kansainvälisiä brändejä kuten Muji, Paul Smith, Pangaia, Dermalogica, Virgin Australia ja Radisson.

Yrityskaupan myötä Nosto vahvistaa markkinajohtajuutta Keski-Euroopassa ja positiotaan erityisesti saksankielisillä kohdemarkkinoilla.

”Sähköisen kaupan osuus saksankielisissä maissa on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Strategiamme mukaisesti pyrimme olemaan markkinajohtaja tällä tärkeällä kohdemarkkinalla ja investoimme laajentumiseen kansainvälisesti myös yrityskauppojen muodossa. Olemme etsineet sopivia ostokohteita alueelta ja Findologic vaikutti sopivimmalta kohteelta myös yrityskulttuurin näkökulmasta. Yhdessä olemme vahvempia saksankielisellä markkinalla ja Nostoon liittyy tämän yrityskaupan myötä vahva kaupallinen tiimi sekä osaavia ohjelmistokehittäjiä.” kertoo Noston yksi perustajista ja liiketoiminnan kehitysjohtaja Juha Valvanne.

Tänään julkistettava yrityskauppa on jo kolmas alle kahden vuoden sisällä Nostolle. Kesällä 2021 Nosto julkisti ostaneensa australialaisen ohjelmistoyhtiö Stacklan ja keväällä 2022 liettualaisen ohjelmistoyhtiö SearchNoden. Yritysostot ovat osa Noston kasvustrategiaa, joka tähtää maailmanlaajuiseen johtoasemaan.

Noston perustajat: Juha Valvanne, Antti Pöyhönen, Jani Luostarinen

Toimitusjohtaja: Jim Löfgren

Pääsijoittajat: OpenOcean, Idinvest, Wellington Partners, Tesi

About Nosto

Nosto enables online brands to deliver authentic, relevant, and personalized experiences at every touchpoint, across every device. An AI-Powered Commerce Experience Platform (CXP) designed for ease of use, Nosto empowers brands to build, launch, and optimize compelling digital experiences without the need for dedicated IT resources or a lengthy implementation process. Leading brands in over 100 countries use Nosto to grow their business and delight their customers. Nosto supports its clients from its offices in New York, Los Angeles, London, Paris, Berlin, Stockholm, Sydney, Kaunas and Helsinki.

About Findologic

Findologic has been developing advanced search solutions for online stores since 2008 and is one of the leading providers. Because customers only buy what they can find! That's why we have developed the Findologic Platform a unique new approach leading to unprecedented efficiency in online stores. In particular, we focus on the behavior of the online store’s customers. Findologic’s Linguistic Shopping Assistant delivers the best, AI-powered results and skills for every situation directly. The intelligent technology thus ensures satisfied customers in your store and optimizes the user experience.