Nostotyöt haittaavat liikennettä Lauttasaaren Meripuistotiellä tiistaiaamusta alkaen

Oulunkylän keskustaan haetaan ratkaisua asuntojen, liiketilojen ja palveluiden lisäämiseksi 1.11.2021

Helsingin kaupungin tavoitteena on kehittää Oulunkylän keskustaa nykyistä tiiviimmäksi ja monipuolisemmaksi keskusta-alueeksi. Kulmakivi Ky hakee kaupungilta alueelle kehittämisvarausta. Alustavissa suunnitelmissa vanha ostoskeskus purettaisiin ja tilalle keskustakortteleihin rakennettaisiin uusia asuntoja, uusia liiketiloja ja uudet tilat kirjastolle, nuorisopalveluille ja työväenopistolle. Alueelle tarvitaan tulevaisuudessa nykyistä suurempi perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus, jolle on alustavasti mietitty kahta vaihtoehtoista paikkaa. Suunnitelmista on tehty luonnoksia, jota voi kommentoida Kerrokantasi –verkkopalvelussa 28.11. asti.