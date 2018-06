Notkee.com ja Tricton Lahden alueen Kasvupolun voittoon

Tulevaisuuden hyvinvointi ja terveysyritykset palkittiin – lupaavimmat yritykset ovat tässä! 4.6.2018 17:05 | Tiedote

Future Wellbeing and Health Kasvupolun voittajiksi on Kasvu Openin sparrausprosessin jälkeen valittu Auntie Solutions Oy sekä Triumf Gamification. Kunniamaininnan saivat KAMU Health Oy ja Popit. Yritykset etenevät valtakunnalliseen finaaliin 100 parhaan kasvuyrityksen joukkoon. Tästä sadan joukosta valitaan Startup ja Start Again -sarjojen parhaat yritykset valtakunnallisessa finaalissa lokakuussa.