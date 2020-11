NouNous Festival, taas täällä! Perinnettä ylläpitäen, joulukuun ensimmäisellä viikolla komiikan ystävät kokoontuvat taas Cirkoon.

NouNous Festival 1.-6.12.2020



Kallo Collectiven kiitosta saanut festivaali tuo Helsingin Suvilahteen kotimaista ja kansainvälistä fyysisen komedian parhaimmistoa.



Tänä vuonna esitysten teemat vievät meidät jatkuvan liikkeen maailmasta suurten illuusioiden kautta energisyyden ja äärirajojen huipentumiin. Festivaalin neljä eri esitystä ovat kaikki maailman, Suomen, tai Helsingin ensi-iltoja. Lippuja saa Tiketistä ja ne kannattaa ostaa ennakkoon, sillä paikkoja on tarjolla rajoitetusti.



Festivaaliviikon aloittaa Luis Sartori do Valen ja Thom Moncktonin hurmaava Pendulum. Heilurimainen liike ja sen riemukkaat variaatiot johdattavat näyttämön kahta aristokraattia ja katsojia alitajunnan eri sopukoihin. Tälle matkalle kannattaa ehdottomasti osallistua. Esitys saa festivaalilla Suomen ensi-iltansa.



Tänä vuonna Rovaniemen kulttuuripalkinnon saanut Piste Kollektiivi tuo mukanaan annoksen Lapin lisää. Incredible Michael Might and His Amazing Magic Show vie meidät toisenlaiselle matkalle, suoraan illuusioiden maailmaan. Ei ole mitään mitä Michael Might ei pystyisi taikomaan, ja siitä pitää huolta myös hänen lahjakas apujoukkonsa. Esitys sopii koko perheelle! Tämä on Michael Mightin Helsingin ensi-ilta.



Red Hot Condition - Company Afterclapin ensimmäinen teos - tuo festivaalille jättiannoksen energisyyttä ja maailmanluokan sirkusta Nelli Kujansivun ja Aaron Hakalan välityksellä suoraan Tukholmasta. Nelli ja Aaron hengästyttävät 80-luvun värimaailman lycroilla ja huumorilla paitsi itsensä, myös yleisönsä. Fitness-ilmiö saa kyytiä näiden taitureiden käsissä. Helsingin ensi-ilta!



Suosittu Only Bones -teoskonsepti saa jatkoa tänäkin vuonna. Maailman ensi-iltansa saa Only Bones v1.6 - Marina Cherry. Montanasta lähtöisin oleva sirkustaiteilija loihtii eteemme mikromaailmansa apunaan yksi lamppu ja rajattu neliömetrin tila. Teoksessa Marina tasapainoilee luovuutensa sekä teatraalisen ja fyysisen ilmaisun ääripäissä.



Festivaalin kuratoinnista vastaavat aiempien vuosien tapaan Jenni Kallo ja Kallo Collectiven taiteellinen johtaja Thom Monckton. Ehdottomasti paras tapa nauttia festivaalin esityksistä on lunastaa neljään vapaavalintaiseen esitykseen oikeuttava 50,00 euron sarjalippu. Tapahtuman liput tulevat myyntiin Tikettiin 4.11. alkaen.



Turvallisesti festivaalille

Tänä vuonna festivaalimme ei tarjoa ravintolapalveluja koronatilanteesta johtuen. Haluamme, että NouNous Festivalille ja Cirkoon voi tulla turvallisin mielin, ja siksi esityksiin on myynnissä rajattu määrä lippuja. Noudatamme hygienian, turvavälien ja kasvomaskien osalta viranomaisohjeistuksia.



Tervetuloa, nautitaan yhdessä naurun ilotulituksesta!



https://www.kallocollective.com/nounous-festival

http://tiketti.fi/nounousfestival