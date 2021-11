NouNous Festival neljättä kertaa Cirkossa 1.-5.12.2021

Kiitosta saanut festivaali tuo Helsingin Suvilahteen kotimaista ja kansainvälistä fyysisen komedian parhaimmistoa. Tänä vuonna esitysten teemat vievät meidät naiseuden maailmoista suuriin illuusioihin huipentuen fyysisen komedian klassikkoon. Festivaalin esitykset ovat kaikki Helsingin ensi-iltoja.



Festivaalin aloittaa Marina Cherryn hurmaava versio Only Bones -konseptista. Montanasta lähtöisin oleva sirkustaiteilija loihtii eteemme mikromaailmansa apunaan yksi lamppu ja rajattu neliömetrin tila. Teoksessa Marina tasapainoilee luovuutensa sekä teatraalisen ja fyysisen ilmaisun ääripäissä.



Mika Formusen Hamish on herkullinen tutkielma fakiirin luonteenomaisista piirteistä. Tuska ja nautinto ovat läsnä samanaikaisesti, kun Hamish tasapainoilee erikoistaidosta toiseen.



Paolo Nanin klassikko, kulttiesityksen maineen saavuttanut The Letter on kiertänyt eri puolilla maailmaa vuodesta 1992. Katsojien nauruhermoja kutkuttavan komedian keskiössä ovat näyttelijän fyysinen taito ja mielikuvitus.



Incredible Michael Might and His Amazing Magic Show vie meidät toisenlaiselle matkalle, suoraan illuusioiden maailmaan. Ei ole mitään mitä Michael Might ei pystyisi taikomaan, ja siitä pitää huolta myös hänen lahjakas apujoukkonsa.



Tänä vuonna festivaalilla on kaksi erillistä demoiltaa. Emma Castrénin Gynecologist pureutuu naiseuden fysiologiaan ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ekosysteemin muutoksiin. Viivi Roihan V++ on ilma-akrobatian stereotypioilla leikittelevä, fantasian rikkova teos. Näihin demoesityksiin on vapaa pääsy ja yleisökapasiteetti rajattu 50 katsojaan.



Festivaalilla nähdään ensimmäistä kertaa sirkusaiheisia elokuvia. Elice Abonce Muhosen Mad in Finland on dokumenttifiktio, jonka keskiössä ovat palkitun Mad in Finland teoksen seitsemän sirkustaiteilijaa. Ranskalaisen, entisen sirkustaiteilijan, ohjaaja Frédéric Barretten ensimmäinen kokopitkä elokuva Bonnet D’Homme on minimalistinen, raikkaan utopistinen ja “uudelta” burleskilta tuoksuva teos.



Festivaalin kuratoinnista vastaavat aiempien vuosien tapaan sirkustaiteilijat Jenni Kallo ja Thom Monckton. Tänä vuonna ravintolapalvelut tarjoilee joutsalainen Varastopanimo.



NouNous Festivalille ja Cirkoon voi tulla turvallisin mielin; noudatamme hygienian, turvavälien ja kasvomaskien osalta viranomaisohjeistuksia.



Tervetuloa, nautitaan yhdessä naurun ilotulituksesta!