NouNous Festival viidettä kertaa Cirkossa!

Festivaaliviikon aloittaa Luis Sartori do Valen ja Thom Moncktonin hurmaava Pendulum. Heilurimainen liike ja sen riemukkaat variaatiot johdattavat näyttämön kahta aristokraattia ja katsojia alitajunnan eri sopukoihin. Tälle matkalle kannattaa ehdottomasti osallistua. Esitys saa festivaalilla Helsingin ensi-iltansa.

Thom Moncktonin luoma ja lukuisia kansainvälisiä palkintoja kerännyt Only Bones -teoskonsepti saa jatkoa tänäkin vuonna. Maailman ensi-illassa on nyt Only Bones versio 1.9 - Matt Pasquet. Apunaan Kung Fu ja foley-äänimaisema Matt ja evoluution eri vaiheet rajautuvat neliömetrin tilaan. Matt esiintyy ensimmäistä kertaa Helsingissä, tule ja koe!

Kaikkien rakastama Receptionists on kahden klovnin, Inga Björn ja Kristiina Tammisalo, näkemys asiakaspalvelun absurdeista ja koomisista puolista. Teoksen mehukas klovneria ja tarkka fyysisyys ei jätä ketään kylmäksi ja sopii kaikille ikäryhmille. The Telegraph nosti teoksen EdFringessä 10 parhaimman esityksen joukkoon. Receptionists on nähty Helsingissä edellisen kerran vuonna 2019. Tätä et halua jättää väliin!

Kallo Collectiven The Divine Lie valloitti yleisön ja kriitikot vuoden 2021 syksyllä. Festivaalilla on mahdollisuus palata teoksen hämmentävän lumoavaan maailmaan. Tämä “päihtyneen hurmion kakofonia” nähdään festivaalilla vain kolme kertaa, varaathan lippusi ajoissa! Lavalla nähdään Jenni Kallo, Ona Kamu, Kaisa Niemi, Tuovi Rantanen ja Hanna Terävä.

Festivaalin kuratoinnista vastaavat aiempien vuosien tapaan Kallo Collectiven taiteelliset johtajat Jenni Kallo ja Thom Monckton. Ehdottomasti paras tapa nauttia festivaalin esityksistä on lunastaa neljään vapaavalintaiseen esitykseen oikeuttava 50,00 euron sarjalippu. Tapahtuman liput ovat myynnissä Tiketissä.

Tervetuloa, nautitaan yhdessä naurun ilotulituksesta!