Nouse ylös ja huuda! Uusi tribuuttiyhtye Faijas con Dio julkaisi videon Dio-klassikosta

Heavy-legenda Ronnie James Dion kuolemasta tulee kuluneeksi kymmenen vuotta 16. toukokuuta. Suomalaisisien perustama Faijas con Dio keskittyy soittamaan erityisesti Dio-yhtyeen ensimmäisten albumeiden musiikkia, jota harvemmin kuulee livenä.

Tribuuttibändi Faijas con Dio kertoi olemassaolostaan tiistaina 14. huhtikuuta 2020 julkaisemalla somekanavillaan treenikämppävideon Dion ensimmäisen levyn avaustykityksestä Stand Up And Shoutista.

Yhtye tähtää keikoille heti, kun se on mahdollista. Ensimmäistä keikkaa suunniteltiin ennen koronavirusta jo tälle keväälle 16. toukokuuta, jolloin tulee kuluneeksi 10 vuotta Ronnie James Dion kuolemasta.

”Haluamme tällä bändillä kunnioittaa Dion musiikkia, jolla on ollut valtavan iso merkitys meille kaikille. Nyt livekeikkojen tekeminen ei ole mahdollista, mutta heti kun on, täältä pesee”, laulaja Pasi Kivioja sanoo.

Faijas con Dio sai alkunsa vuoden 2018 lopulla baari-illan vitsistä, josta syntyi yhtyeen nimi. Nimi viittaa bändin jäsenten Dio-fanitukseen ja siihen, että kaikilla bändin jäsenillä on lapsia.

Rumpali Samuli Häkkilä otti vitsin tosissaan ja ehdotti talvella 2019 Astralion-kitaristi Manu Marttiselle Dio-tribuuttibändin perustamista. Laulajaksi pyydettiin kovana Dio-fanina tunnettu Pasi Kivioja ja basistiksi Häkkilän Fire Action -bändikaveri Jani Hongisto.

Kivioja on esittänyt omien bändiensä kanssa Rainbow'ta, Black Sabbathia, Iron Maidenia ja muita 1970- ja 80-luvun heviklassikoita jo vuosia. Marttinen ja Häkkilä puolestaan soittavat omien bändiensä lisäksi yhdessä myös Iron Maiden -tribuuttiyhtyeessä Rare Maidenissa.

Dion soittaminen on ollut miesten haave jo vuosia, mutta muut bändikiireet ovat siirtäneet projektin alkua.

Yhtye keskittyy aluksi lähinnä Dion kahden ensimmäisen levyn biiseihin. Treenilistalla on myös Dio-aikakauden Rainbow-klassikoita, kuten Kill The King ja Stargazer. Myöhemmin settiilistaa on tarkoitus laajentaa.

”Holy Diver ja Last In Line ovat Dion huikean uran mestariteoksia, joiden tahdissa kokonainen hevisukupolvi kasvoi aikuisiksi. Biisejä on hauska soittaa ja uskomme, että meidän versiomme tekevät kohtalaisesti oikeutta myös alkuperäisen Dio-kokoonpanon esityksille”, kitaristi Manu Marttinen sanoo.

Faijas con Dio

Pasi Kivioja, laulu (Atrum Materia, Pasi Helena, Hard Rock Buffet)

Manu Marttinen, kitara (Astralion, Rare Maiden)

Samuli Häkkilä, rummut (Fire Action, Rare Maiden)

Jani Hongisto, basso (Fire Action)

Settilista 2020:

Stand Up And Shout

We Rock

Last In Line

Straight Throught The Heart

Egypt (The Chains Are On)

Stargazer

Don't Talk To Strangers

Shame On The Night

Rainbow In The Dark

Holy Diver

Kill The King