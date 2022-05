Noutokontti vastaa yrittäjien kasvavaan kysyntään kustannustehokkaasta ja älykkäästä click & collect -ratkaisusta

Tuote poikkeaa muista olemassa olevista ratkaisuista myös siten, että se soveltuu sellaisenaan ulkona käytettäväksi. Toimitusjohtaja Valtteri Pihlajamäen mukaan Noutokontti on kehitetty kasvavalle joukolle yrittäjiä, jotka etsivät kustannustehokasta keinoa palvella asiakkaitaan ja toimittaa tuotteitaan kellon ympäri.



“Yhä useampi yrittäjä haluaa noutolokerikon, mutta moni heistä toimii vuokratiloissa, jolloin liiketilaa ei voi muokata, tai heillä ei ole varaa mittavaan investointiin. Noutokontin avulla kauppias voi palvella myös aukioloaikojen ulkopuolella ja säästää tila- ja rahtikustannuksissa”, hän selventää.



Toimii niin itsenäisesti kuin integroitunakin: “Murtovarmempi kuin useimmat liiketilat”

Noutokontti koostuu teräksisestä rungosta, jonka ympärillä on mainoskangas ja jonka sisällä on tarpeiden mukaan räätälöitävä älylokerikko. Kontin voi yhdistää esimerkiksi verkkokauppaan, mutta se toimii myös itsenäisesti. Asiakas pääsee sisään QR-koodilla.

“Yrittäjän näkökulmasta Noutokontti on helppokäyttöinen, sillä sen voi ottaa käyttöön vain kytkemällä kontin pistorasiaan. Se on myös turvallinen, sillä se on murtovarmempi kuin useimmat liiketilat”, Pihlajamäki kertoo.



Tuotanto käynnistyy touko-kesäkuussa

Noutokontin teknologia on Comni Solutionsin itsensä kehittämää ja sen tuotantolinja sijaitsee Kurikassa. Ensimmäinen kontti valmistuu perjantaina 8.4. ja varsinainen tuotanto käynnistyy touko-kesäkuussa. Pihlajamäen mukaan yritys pääsee kasvaville markkinoille otolliseen aikaan.



“Click & collect -buumi on kasvanut korona-aikana poskettomasti, kun kuluttajat ovat tottuneet kontaktittomaan ja helppoon verkko-ostamiseen. Haluamme toimia ja jatkokehittää tuotetta Suomessa, mutta tähtäämme ennen pitkää myös Pohjoismaihin ja muualle Eurooppaan”, hän summaa.