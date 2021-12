Novaja Gazetan rauhanpalkintonäytökset 10.12.

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä www.imdb.com, anna hyväksyntä sivun yläosasta.Askold Kurovin elokuva kuvaa Novaja Gazeta -lehden toimituksen arkea. Lehti oli yksi ensimmäisistä Neuvostoliiton jälkeisen Venäjän itsenäisistä sanomalehdistä – ja yksi viimeisistä jäljellä olevista. Novaja Gazeta oli kolminkertainen Nobel-palkintoehdokas ennen kuin palkinto myönnettiin lehden päätoimittaja Dmitri Muratoville. Novaja Gazeta -lehden artikkeleita on julkaistu Suomessa vuodesta 2008 alkaen Diplossa, eli suomalaisessa Le Monde diplomatique & Novaja Gazeta -lehdessä. Novaja Gazeta on erikoistunut tutkivaan journalismiin ja raportoinut laajasti muun muassa Beslanin koulukaappauksesta, Panaman papereista ja homojen vainosta Tšetšeniassa. Vuoden 2000 jälkeen viisi lehden toimittajaa, heistä tunnetuin Anna Politkovskaja, ja yksi toimitustiimin lakimies on murhattu.

Kurovin palkittu dokumenttielokuva valottaa tämän riippumattoman lehden toimituksen arkea aikana, jolloin vapaan median toiminta Venäjällä on haastavaa. Toimituksessa surraan ja pelätään, mutta myös juhlitaan ja iloitaan, kun sen aika on. Elokuva tuo meidät lähemmäksi joukkoa sankarillisia lehdistön- ja mielipiteenvapauden puolestapuhujia.

Novaya (Venäjä, 2018)

Ohjaus: Askold Kurov

Kesto: 75 min

Kieli: Venäjä, tekstitetty englanniksi

