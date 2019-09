Novitalta uusi Muumi-aiheinen ohjekokoelma - Pikku Myyn Parhaat ilmestyy 13.9.2019

Suuren suosion saavuttaneessa neuleohjekirjasten sarjassa Moomin X Novita ilmestyy seuraava, odotettu osa. Syyskuussa ilmestyvään Moomin X Novita Pikku Myyn Parhaat -erikoisjulkaisuun on koottu ihastuttavia muumiteemaisia neule- ja virkkausmalleja kuten Hattivatti-villasukat ja pikselivirkattu Muumi-peitto.

Muumi-faneja on kaikkialla maailmassa, ja siksi myös Novitan Muumi-aiheiset ohjeet on otettu innolla vastaan, etenkin Japanissa ja Isossa-Britanniassa. Novita avasi Japanin markkinat pitkälti juuri Muumien suosion siivittämänä. Nyt ilmestyvä Pikku Myyn Parhaat -ohjelehtinen ilmestyy lokakuussa myös japaniksi ja englanniksi.



Pikku Myyn parhaat sisältää seitsemän ennen julkaisematonta ohjetta. Hattivatit ja Niiskuneiti esiintyvät nyt ensi kertaa neulemallien muodossa. Ohjekirjasesta löytyy myös virkattu muumipeikko asusteineen. Kaikki neulemallit ovat Novitan luottosuunnittelijoiden käsialaa. Julkaisu painetaan Suomessa kauniille paperille ja siinä on lainauksia Tove Janssonin elämänviisauksien täyteisistä teksteistä.



Muumi-aiheisia neuleohjeita toivotaan jatkuvasti lisää, ja jatkoa onkin tiedossa.



Pikku Myyn Parhaat -ohjelehtinen on saatavissa Novitan verkkokaupassa www.novitaknits.com sekä Lehtipisteissä kautta maan.