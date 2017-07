Novo Nordisk kehottaa NovoPen Echo® ja NovoPen® 5 –insuliinikynän käyttäjiä vaihtamaan kynän osan uuteen

5.7.2017 14:00 | Novo Nordisk Farma Oy

Novo Nordisk on havainnut, että joissakin tuote-erissä NovoPen Echo® ja NovoPen® 5 –kyniä insuliinisäiliön pidin voi murtua tai rikkoontua, jos se on altistunut tietyille kemikaaleille, esimerkiksi tietyille puhdistusaineille. NovoPen Echo® ja NovoPen® 5 ovat kestokäyttöisiä kyniä, joihin diabetesta sairastava potilas itse vaihtaa käyttämänsä insuliinin säiliön.

Kynän turvallisen toiminnan varmistamiseksi Novo Nordisk kehottaa potilaita, joilla on käytössään NovoPen® Echo® ja/tai NovoPen® 5 kyseisistä tuote-eristä vaihtamaan insuliinisäiliön pitimen uuteen, vaikka pidin näyttäisi ehjältä. Pidin saattaa myöhemmin vaurioitua, jos sitä puhdistetaan käyttöohjeen vastaisesti.

Vaihdon voi tehdä yrityksen nettisivujen kautta. Kyseiset tuote-erät on listattu alla.

Kuvassa on insuliinisäiliön pidin.





– Novo Nordisk haluaa näillä toimenpiteillä varmistaa, että potilaan hoito ei vaarannu sellaisessakaan tapauksessa, että potilas on käyttänyt Novo Nordiskin valmistetta käyttöohjeen vastaisesti, toteaa Tero Saukkonen, lääketieteellinen johtaja Novo Nordiskilta.

Murtuneen tai rikkinäisen pistoskynän käyttäminen voi johtaa tilanteeseen, jossa kynä annostelee insuliinia hieman vähemmän kuin on ollut tarkoitus. Tämä taas saattaa johtaa potilaalla liian korkeaan verensokeritasoon. Riski aliannosteluun on erittäin pieni, arviolta 1:llä 1000:sta sellaisesta potilaasta, joilla on käytössään kynä kyseisestä erästä. Tällaisessakaan tapauksessa ei oleteta potilaalle syntyvän merkittävää tai kriittistä terveyshaittaa.

Suomessa on markkinoilla kyseessä olevista NovoPen® Echo® ja NovoPen® 5 kynistä seuraavilla pakkausten eränumeroilla:

NovoPen® Echo®:

DUG2116-4 DVG1564-B EVG2299-4 FVG7561-3 DUG2130-4 DVG1565-5 EVG3309-5 FVG8414-7 DUG2219-2 DVG2297-5 EVG3310-1 FVG7571-3 DUG2343-3 EVG4252-5 FVG8997-7 DUG2431-2 EVG5699-5 DUG2436-2 EVG6823-9 EVG6824-2

Taulukko 1: Lista kyseessä olevien NovoPen® Echo® -kynien pakkausten eränumeroista Suomessa

NovoPen® 5:

FVG7336-2 FVG7377-1

Taulukko 2. Lista kyseessä olevien NovoPen® 5 -kynien pakkausten eränumeroista Suomessa

Eränumerot on painettu NovoPen® Echo® ja NovoPen® 5 –kyniin alla olevassa punaisella kehyksellä merkittyihin kohtiin (Kuva 1), (eränumero on kynässä ilman kahta viimeistä merkkiä (viiva ja numero) eli kynän eränumerossa on kolme kirjainta ja neljä numeroa).

A B Kuva 1. Punainen kehys osoittaa, mistä eränumeron löytää. A) NovoPen® Echo® ja B) NovoPen® 5 -kynistä. Esimerkiksi eränumero NovoPen® Echo® -kynässä vasemmalla on FVG7364.

Jos potilaalla on käytössään NovoPen Echo® ja/tai NovoPen® 5 kynä, jonka eränumeroa EI löydy yllä olevasta listasta, hänen ei tarvitse tehdä mitään, vaan voi jatkaa kynän käyttöä normaalisti.

Mitä tehdä, jos omistaa NovoPenEcho® ja/tai NovoPen® 5 –kynän, jossa on yllä ilmoitettu eränumero:

Käy antamassa yhteystietosi (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti ja kynän eränumero) Novo Nordiskin pääkonttorin verkkosivuilta löytyvään lomakkeeseen (www.novonordisk.com/novopenecho5.html) tilataksesi uuden säiliön pitimen kynääsi. Käytä ja puhdista kynää ja kynän osia, kuten käyttöohjeessa opastetaan. Käyttöohje löytyy myös täältä (http://www.novonordisk.fi/potilaat/pistosvaelineet/Turvallisuustiedote.html

Mittaa verensokeritasoja säännöllisesti. Jos verensokeriarvosi ovat tavallista korkeammat tai sinulla on korkean verensokerin aiheuttamia oireita, mittaa verensokeria tiheämmin ja toimi diabeteslääkärisi tai -hoitajasi ohjeiden mukaisesti.

Mikäli sinulla ilmenee yllättäen joko liian matalaan tai liian korkeaan verensokeriin liittyviä oireita tässä tiedotteessa mainitun insuliinikynän käytön yhteydessä, ota yhteyttä sinua hoitavaan lääkäriin. Älä lopeta insuliinihoitoa oma-aloitteisesti.

Ilmoita mahdolliset kokemasi haittatapahtumat tai tuotevalitus Novo Nordisk Farma Oy:n asiakaspalveluun (novoInfo).

Jos potilaalla on kysyttävää tai mahdollisia huolenaiheita, häntä pyydetään ottamaan yhteyttä lääkäriin, diabeteshoitajaan tai Novo Nordiskin asiakaspalveluun novoInfoon puh. 0800 122 566, novoinfo@novonordisk.fi

Novo Nordisk on sitoutunut erittäin korkealaatuisten tuotteiden valmistamiseen ja pahoittelee tästä tilanteesta syntynyttä ylimääräistä vaivaa ja mahdollista huolta. Työskentelemme yhteistyössä Valviran ja Fimean kanssa varmistaaksemme valmisteidemme mahdollisimman turvallisen käytön.

Lisätietoja:

Lääketieteellinen johtaja

Tero Saukkonen

Puh: 040 843 3339

tskk@novonordisk.com